Marcha de movimientos sociales terminó en la Plaza de Santo Domingo; Policía la dispersó, tras incidente aislado

La marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) arribó a la Plaza de Santo Domingo, a eso de las 18:00 de este jueves 22 de octubre del 2020. Miles de obreros, integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y estudiantes secundarios y universitarios protestaron en contra del Gobierno de Lenín Moreno.

Mesías Tatamuez, presidente del FUT, negó que en la jornada convocada por las centrales sindicales se haya hecho un llamado a generar violencia. “Los vandálicos son los que robaron al país y que el Gobierno no les ha cobrado un centavo”, manifestó. El dirigente explicó que protestaron para “luchar por la vivienda, salud, y para no se recorte el presupuesto a la educación”.



Pablo Rodríguez, director de Seguridad y Orden Público de la Policía Nacional, explicó que se preveían 17 marchas, 13 plantones, seis posibles cierres de vías y cuatro caravanas. Sin embargo, se descartó el arribo de manifestantes a Quito. En el Centro Histórico se cerraron 27 calles.



A la altura de San Blas los gendarmes se desplegaron para evitar el paso de la marcha hacia el área patrimonial del Centro Histórico. La idea era que los manifestantes bajen por la Avenida Pichincha.



En ese punto, Tatamuez solicitó hablar con la ministra Romo para que se les permita continuar por la calle Guayaquil. “He hablado con el alcalde y me ha dicho, mire, yo no he cerrado las calles, eso cierra la ministra de Gobierno, lo que nosotros decimos al COE y a todo el mundo es que lo queremos es paz, tranquilidad…”, le dijo a Romo por teléfono.

Finalmente, la caminata se enrumbó por la calle Guayaquil. Todos los accesos a la Plaza de la Independencia estuvieron cercados con vallas y personal de la Policía Nacional.



Mientras los dirigentes que encabezaron la marcha arribaron a la Plaza de Santo Domingo, en la intersección de las calles Esmeraldas y Guayaquil hubo incidentes entre manifestantes que intentaron derribar las vallas y subir hasta el Palacio de Carondelet.

En la propia Plaza de Santo Domingo, mientras los dirigentes del FUT intervenían, un grupo de personas intentó derrumbar el vallado y la Policía los repelió con gas lacrimógeno.