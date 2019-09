Una marcha pide justicia por el femicidio de Elvia Llanganate y el asesinato de Walter Coque, en Salcedo

LEA TAMBIÉN

“Queremos justicia”, “Queremos justicia” gritaban en las calles del cantón Salcedo, Cotopaxi, los vecinos y familiares de Elvia Llanganate, de 55 años, y de su hijo, Walter Coque, de 27 años, este jueves, 5 de septiembre del 2019.

Ellos fueron asesinados en su casa la madrugada del domingo 1 de septiembre. El supuesto autor del hecho sería la expareja de Elvia. Él fue capturado en el sur de Quito.



“Basta ya de tantos asesinatos y crímenes en nuestro Salcedo. Queremos que los asesinos paguen su condena en la cárcel y no en la casa”, indicó el vecino Guillermo Toapanta.



Los vecinos rechazaron la medida cautelar emitida por el Juez de Garantías Penales de Cotopaxi de que el presunto autor del asesinato cumpla arresto domiciliario.



El magistrado dispuso esta medida en la audiencia de flagrancia por tratarse de una persona de la tercera edad (tiene 71 años), hasta que finalice los 30 días de la etapa investigativa.

El juez dictó para el sospechoso arresto domiciliario por tratarse de una persona de la tercera edad. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

La Policía Nacional no logró acatar la disposición del juez por no haber las garantías de seguridad en la vivienda y en el sector.



Un grupo de vecinos y familiares amenazó con linchar al hombre, quien es investigado por el delito de femicidio y asesinato.



Edwin Córdova, presidente de la parroquia Antonio José Holguín, indicó que continuarán con marchas y plantones hasta que se dicte sentencia.



El dirigente solicitó a las autoridades de justicia que el supuesto autor permanezca en la cárcel de Latacunga o en otro centro de reclusión.



“Vamos a estar alertas para que no le den arresto domiciliario al asesino”, dijo Córdova.