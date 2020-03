Marcha contra la inseguridad se realizó en Calderón

LEA TAMBIÉN

Los robos y asaltos tienen en zozobra a los moradores de la calle Vicente Paredes y avenida Geovanni Calles, de Calderón, en el norte de Quito. Desde las 19:00 de hoy, sábado 7 de marzo del 2020, ellos participaron en una marcha en contra de la inseguridad.

El hecho más reciente que causó mayor indignación en la zona fue el asesinato de Gino Rodríguez, de 45 años, a las 19:40 del lunes 2 de marzo del 2020 cuando él salió de su departamento ubicado en ese sector. Chateaba en la calle cuando se le acercó una motocicleta con dos ocupantes que ocultaban los rostros bajo sus cascos.



Trataron de arrancharle un celular de alta gama. Forcejearon y una mujer primero le golpeó en la cara con el mango de un arma de fuego. Luego le disparó en el rostro y huyeron velozmente.



Según testigos, la víctima les suplicaba que no le robaran el celular, pues era de propiedad de la empresa en la que trabajaba desde hace dos meses. Luego del disparo, Gino arrojó el aparato al interior de la tienda, ingresó al local y se sentó en una silla plástica roja mientras se desangraba.



Pidió un vaso de agua y limpiaba la sangre que se regó. De forma reiterada pedía disculpas por ensuciar el piso con su sangre. Una de las vecinas, durante la manifestación de hoy, recordó que al ver a Gino consciente tras el ataque, la gente gritaba desesperadamente pidiendo una ambulancia. Esta, según los moradores, llegó media hora después. Finalmente, los paramédicos solo confirmaron el deceso al interior de la tienda.



Enojada, la gente pidió en la marcha a la Policía Nacional que se preocupe por mejorar sus estrategias de seguridad en el vecindario. “Las leyes deben funcionar para quienes somos víctimas de la inseguridad, no que favorezcan a la delincuencia”, dijeron.



Los manifestantes utilizaron pancartas y letreros con mensajes contra la delincuencia. Pedían que la muerte de Gino no termine en la impunidad. Portaban ollas, pitos y otros utensilios de cocina para hacer ruido y solicitar a las autoridades que los escuchen.



Se quejaron que los robos y asaltos se reportan a toda hora. Una mujer recordó que a una chica le hirieron en el brazo por asaltarle. Contaron que las bandas delictivas se movilizan en motocicletas sin placas para atacar a los transeúntes. Sienten pánico al salir de sus casas en horas de la noche por la inseguridad.



Otro vecino destacó que ahora la gente de la calle Vicente Paredes se ha organizado. Su consigna es que no se repitan asesinatos como el de Gino Rodríguez. “Le pido a la Policía que nos cuide. No queremos muertes trágicas, que nadie más muera a sangre fría”.