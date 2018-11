Cientos de manifestantes marcharon en Guayaquil por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La última vez que su familia supo de Giovanna Pérez Constante fue la tarde del 4 de diciembre de 2010, cuando la estudiante universitaria salió de la escuela de su hermana en Ambato. Tenía entonces 19 años. Y casi 8 años después su familia la sigue buscando.

Nelly Velasco y Julia Velasco, prima y abuela de Giovanna, marcharon la mañana de este domingo 25 de noviembre por el centro de Guayaquil y participaron en un plantón por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, portando una pancarta de la joven desaparecida.



“Somos parte de la Asociación de Familiares y Amigos de personas Desaparecidas en Ecuador, son 4 420 desapariciones en el país y el 67% de esa cifra son mujeres. Hay un sospechoso de la desaparición de Giovanna, pero no hay resultados, consideramos que la Policía carece de agentes especializados”, indicó Nelly Velasco.



Organizaciones sociales e instituciones públicas marcaron por separado a lo largo de la avenida 9 de Octubre, desde el céntrico Parque Centenario hasta la Plaza San Francisco, donde se organizaron sendos plantones.



En la primera de las marchas, grupos de mujeres vestidas de luto, cargaron féretros de cartón negro con la palabra ‘Femicidio’ inscritas en blanco. Otras portaban pancartas con frases como “Nos queremos vivas, libres y sin miedo”, “Ni una menos, vivas nos queremos” o “Somos el grito de las que no tienen voz”.

Organizaciones sociales e instituciones públicas marcaron por separado a lo largo de la avenida 9 de Octubre, desde el céntrico Parque Centenario hasta la Plaza San Francisco. Foto: EL COMERCIO.

María de Lourdes Rosales, de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, una de las organizaciones impulsoras de la manifestación, indicó que el objetivo fue visibilizar ante la sociedad que la violencia de género deja a familias incompletas e hijos en la orfandad. Son 587 mujeres víctimas de la violencia machista desde el 2014 en el Ecuador, lo que significa que cada 60 horas una mujer es asesinada por su condición de género, dijo.



“Pedimos al gobierno políticas claras y leyes ceñidas a la realidad. Nos hemos percatado que el incremento de la pena en el caso de femicidio no detuvo el fenómeno, necesitamos educación y mecanismos de prevención”, solicitó Rosales.



Sobre el suelo de la Plaza San Francisco se colocaron a manera de lápidas pancartas que recordaban a decenas de víctimas de femicidio en el país, con los nombres de las mujeres, fecha y lugar de los asesinatos, y la etiqueta #NosQuitaron.



Vitalia Vergara, marchó con una pancarta pidiendo justicia por el asesinato de su hija, Nexi Cedeño, victima mortal de la violencia de género. “Han pasado 7 años y 7 meses, se suceden las audiencias en contra del responsable, capturado hace cuatro años, ha sido sentenciado dos veces, pero aún no se ejecuta la sentencia de 16 años de prisión”, reclamó Vergara.



Gabriela Menéndez, presidenta de Mujeres por el cambio, otra de las organizaciones que marcharon, sostuvo que recortar el presupuesto para educación y salud también es violencia, “un retroceso ya no solo para la mujer sino la sociedad en su conjunto”, algo que según ella puede contribuir a perpetuar en la sociedad la violencia machista.