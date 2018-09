Marcha correísta terminó en la Plaza de Santo Domingo

LEA TAMBIÉN

Decenas de personas, identificadas con la llamada revolución ciudadana y seguidores del expresidente Rafael Correa, caminaron este jueves, 13 de septiembre del 2018, por calles del centro de Quito. Criticaron las medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno. Se registraron incidentes menores con la Policía Nacional.

La marcha fue convocada para las 16:00 desde el parque El Arbolito, en el centro norte de Quito. Sin embargo, partió desde ese lugar una hora tarde. Esta fue convocada por el expresidente Rafael Correa, aunque no participó ya que no ha regresado al país desde que se dictó orden de prisión en su contra por el caso Balda. La lideraron políticos de su confianza, que ocuparon cargos estratégicos en su Gobierno, como Paola Pabón, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Virgilio Hernández, entre otros.



En las consignas y banderas que acompañaron la marcha, los militantes de la llamada revolución ciudadana reclamaron por las medidas económicas anunciadas recientemente por el presidente Lenín Moreno, como el aumento en el precio de la gasolina Súper y el diésel industrial. Las calificaron como paquetazo.



Otro pedido de los manifestantes era que "los asambleístas de la revolución firmen para la muerte cruzada", una medida considerada en la Constitución para terminar anticipadamente el período del Presidente de la República y de los asambleístas.



La marcha fue catalogada como pacífica según sus organizadores. Sin embargo, cuando pasó por la calle Chile un grupo de manifestantes intentaron ingresar hacia el Palacio de Carondelet pero se encontraron con un cordón policial con agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO).



En esa esquina, este grupo de protestantes lanzó un objeto con fuego y este se disperso por el piso. Los policías tuvieron que utilizar un extintor para disiparlo. Hubo empujones, gritos e incluso golpearon a los escudos policiales con las banderas. Pero, no pasó a mayores.

Los dirigentes y la mayoría de marchantes siguieron de largo por la calle Guayaquil hasta llegar a la Plaza de Santo Domingo. Ahí hicieron una concentración y ubicaron un sistema de amplificación con música protesta.