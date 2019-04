Cinco personas fueron detenidas por incidentes en marcha correísta; Policía bloqueó acceso a la Plaza Grande

LEA TAMBIÉN

La marcha convocada por el correísmo en contra del Gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, terminó en incidentes en el Centro Histórico de Quito, la tarde y noche del martes 16 de abril del 2019.

Los manifestantes se convocaron en el Parque El Arbolito. Hasta allí arribaron asambleístas de la bancada afín al expresidente Rafael Correa como Marcela Aguiñaga, Ronny Aleaga, Gabriela Rivadeneira, Juan Cárdenas, Augusto Espinosa, Marcela Holguín, entre otros. Además, acudieron hombres cercanos al régimen de la llamada revolución ciudadana en la década pasada como Galo Mora, Edwin Jarrín y el español Fernando Casado.



La marcha avanzó por la avenida 10 de Agosto y tomó la Guayaquil hasta la calle Chile. A la altura de la iglesia de San Agustín hubo incidentes. Policías antimotines instalaron barricadas en el perímetro del Palacio de Carondelet y restringieron el paso a la Plaza Grande.



En ese punto, policías con escudos plásticos caminaron hacia los protestantes y activaron un extintor para apagar el fuego encendido en una pieza de madera por personas que estaban al frente de la marcha. Manifestantes arrojaron piedras. Otros se aproximaron con correas en las manos y con las astas de banderas para golpear a los antimotines.



La mañana de este miércoles 17 de abril, la ministra del Interior, María Paula Romo, habló de “una inusitada violencia en la marcha” del correísmo.



“Los manifestantes tenían palos con clavos, golpeaban a los policías con troncos de árboles, tenían alicates para romper las seguridades que unen las vallas de seguridad y bombas de pintura roja que también fueron arrojadas a la Policía”, dijo Romo, entrevistada en Radio Sucesos.



La Ministra reveló que hay “cinco personas detenidas. Me parece que van a ser procesadas por altercados en la vía pública, no por terrorismo evidentemente (como en el correísmo), ni sabotaje ni terrorismo, pero sí cometieron altercados especialmente violentos”.



Romo agregó que si es que hay “evidencia clara, grabada de que hay agresiones físicas a policías, (los agresores) también podrían ser procesados por esta contravención que se llama 'ataque y resistencia', que es la de golpear a un policía”.

Policías antimotines retiran a manifestantes una cruz de troncos en el Centro de Quito, en incidentes durante marcha correísta el martes 16 de abril del 2019. Foto: AFP



Según Romo, “lo que vimos es exactamente la lógica en la que está el correísmo y me parece que hay episodios que los retrata de cuerpo entero. La violencia en la marcha es uno de ellos”.



La Ministra sostuvo que hay una “nueva estrategia penal” desde el correísmo. “Ya no dicen somos inocentes, dicen todo el mundo es igual de corrupto; ese es un mensaje que le hace mucho daño a la democracia y además es mentira. No es cierto que todos estemos perseguidos. No es verdad que todos seamos lo mismo, es la nueva estrategia de descalificación política general”.

Durante los incidentes de violencia, los policías utilizaron gas pimienta. También intervino la caballería para dispersar a los ciudadanos que arrojaban piedras.

La marcha tuvo consignas en contra de Moreno, del alza de combustibles y de la finalización del asilo diplomático de Julian Assange. Personas se cubrieron el rostro con máscaras de Anonymous y llevaron carteles de respaldo al fundador de WikiLeaks.

Imágenes difundidas por el canal Rusia Today (RT) muestran cuando policías reducen a un manifestante en el suelo. ¿La Policía respondió con fuerza también?, preguntó a Romo uno de los entrevistadores. “Sí, la Policía respondió haciendo el uso proporcional y progresivo de la fuerza que es su trabajo frente a la violencia de los manifestantes”.



¿Hay heridos?, ¿policías, manifestantes? “Heridos algunos policías; no tengo registro de que los manifestantes estén heridos. Los (cinco) detenidos no están heridos, en una detención siempre se pasa por una evaluación médica antes de poner en órdenes de la justicia a las personas”, sostuvo Romo.



Este 17 de abril, la agencia EFE reporta que dos fotógrafos habrían sido agredidos por policías durante los incidentes en la marcha del 16 de abril en Quito.



Más temprano, en el Parque El Arbolito, se conoció que Ricardo Patiño, canciller de Correa cuando se concedió el asilo a Assange (agosto del 2012), no participaría de la marcha. Virgilio Hernández, dirigente de la denominada Revolución Ciudadana, reveló que la militancia le solicitó abstenerse, debido a un “acto urgente” que pesa en su contra y podría derivar en su detención.



Según Hernández, Patiño no ha abandonado el país.