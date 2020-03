La marcha del 8M alzó su voz en contra de la violencia y la desigualdad que sufren las mujeres

LEA TAMBIÉN

Este domingo 8 de marzo de 2020, desde las 10:00, cientos de mujeres se reunieron en una multitudinaria marcha que salió desde los exteriores de la Caja del Seguro en Quito (Av. 10 de agosto y Bogotá) para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Esta jornada invita a alzar las voces en contra de la violencia y la desigualdad que sufren las mujeres a diario, que tiene al femicidio como su máxima expresión. Este crimen se ha tomado la vida de 17 mujeres en lo que va del 2020 de acuerdo con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).



Desde ese punto marcharon por la av. 10 de agosto y la calle Guayaquil hacia la Plaza de Santo Domingo.La marcha fue convocada por el Parlamento Plurinacional y Popular de de Mujeres y Organizaciones Feministas.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, es una de las consignas que se cantaron en el trayecto. Asimismo se escuchó en las calles de Quito Y la culpa no era mía, un canto creado por feministas chilenas. Las frases por la maternidad deseada no faltaron. “¡Esterilización forzada, maternidad negada! ¡Aborto clandestino, muerte como destino!”, fue una de ellas.

La protesta estuvo encabezada por colectivos de mujeres de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, quienes no solo denuncian la desigualdad como mujeres, sino también como indígenas. A su llegada a la plaza de Santo Domingo, hicieron un ceremonia para “honrar la energía femenina, pero no solo la que pare hijos, sino la que pare fuerza y resistencia”, dijo la activista Avelina Rogel.



Durante la marcha, las mujeres amazónicas alzaron su voz en contra del extractivismo. En el primer grupo también estuvieron trabajadoras de las plantaciones de abacá de la empresa Furukawa, denunciada por sus prácticas de esclavitud moderna. “Estamos aquí por nuestros derechos. Nos explotaron y después nos sacaron como a perros de los campamentos. Tengo hijos enfermos”, denuncia Daisy Cedeño, extrabajadora de Furukawa.

A lo largo de la manifestación se desplegaron diferentes grupos con denuncias particulares, aunque el quebrantamiento del silencio por la violencia siempre es el factor común. Uno de ellos fue Carishina en Bici. Micaela Navarrete, de este colectivo, dio a conocer que a escala global se hace una rodada para conmemorar el 8 de marzo. En Quito, en esta ocasión, Carishina en Bici se unió a la marcha de las mujeres.

“Somos mujeres ciclistas y nuestro modo de transporte es en la bici. Queremos visibilizar esta apropiación del espacio público, pero también visibilizar las violencias. Andar en bici nos hace más vulnerables”, relata.



El arte y el performance también fueron ingredientes de marcha. Un grupo de artistas vistieron máscaras de la obra ‘La ciudad de las mujeres innobles’, de Rosa Amelia Poveda, en la que se reflexiona sobre la violencia de género.

El twerking también tuvo su espacio. Este es un baile que invita a las mujeres a apropiarse y empoderarse de sus cuerpos. “Nos han tachado de mucho por acceder a la vivencia de nuestro cuerpo”, explica la bailarina Doménica Galarza, y agrega que “lo que hacemos es vivir y bailar libremente”.