Marcelo Merlo: ‘No se puede nombrar a un fiscal solo porque es hijo de un amigo’

Mire, en la convocatoria que realizó la anterior Judicatura se presentaron 12 176 postulantes. Pero ese proceso quedó suspenso y resolvimos reabrirlo el lunes 3. Desde ese día se han postulado más juristas y hoy (ayer) a la medianoche sabremos cuántas personas adicionales ingresaron al proceso.



¿Qué requisitos exigirán a los postulantes? ¿Cómo evitar la injerencia en estos procesos?

Mantenemos las mismas reglas (detalladas en www.funciónjudicial.gob.ec). Ahora, los 12 176 ya pasaron la primera fase de oposición y 5 903 quedaron fuera, porque los documentos no estaban completos. No reunían las condiciones.



¿Condiciones?

Esto no fue nada subjetivo, todo fue objetivo. Tuvieron que llenar requisitos y no lo hicieron. Incluso algunos de los que no pasaron han reclamado y eso está en proceso para resolver. Entonces, dependiendo de cuántos se postulen hasta la medianoche y luego de ver quiénes tienen derecho a continuar, uniremos a los postulantes de la anterior judicatura y a los nuevos. Así pasaremos a la segunda fase.



Ahora, ¿qué van a hacer con las preguntas para los postulantes, porque los aspirantes del primer grupo ya las conocieron?

Vamos a cambiar. Pedimos a la academia que elabore un banco de nuevas preguntas, para la fase de evaluación cualitativa y cuantitativa. Ahí se verán los conocimientos de las normas legales y constitucionales que están relacionadas con el desempeño de un fiscal. No se puede nombrar fiscal solo porque es hijo de un amigo.

Ni amigo de un político

No. Mire, se criticó mucho de que al interior de la Judicatura hay filtraciones de preguntas. No sabemos si todavía puede haber eso. No nos arriesgamos a que las preguntas las hagamos nosotros mismos. Entonces, el nuevo banco de preguntas está guardado en caja fuerte. Ni nosotros conocemos, nadie lo conoce.



El anterior Consejo de la Judicatura tenía planificado plantear 2 000 preguntas. ¿Continuarán con eso?

No. Vamos a plantear 500. Así escogeremos a 400 nuevos fiscales para el país. La regla universal dice que en los países debe haber ocho fiscales por cada 100 000 habitantes y Ecuador tiene 4,8 por 100 000.



Pero resulta que el país acaba de tener un gobierno que decía que reformó la justicia. ¿Qué sucedió?

El Consejo Transitorio ya abrió este concurso, pero lo hizo tal vez tardíamente, porque esto se debió haber abierto hace dos o tres años, pues el déficit de fiscales no se produce de la noche a la mañana, pero nosotros lo vamos a dejar solucionado. En provincias como Manabí, donde hay violencia, existen 2,62 fiscales por 100 000 habitantes. En cambio, en Bolívar hay 6,7 por 100 000.



¿Por qué ocurre esto?

Porque hay un descuido en manejar el tema. En todo, caso vamos a corregir este hecho. Es increíble lo que ha estado ocurriendo en el país. Vamos a diseñar para que de una forma muy transparente se haga la evaluación y resulten los mejores puntuados sobre 100. Ellos irán a cubrir las vacantes que hay para completar ocho fiscales por 100 000.

¿Cómo se distribuirán los nuevos 400 fiscales?

Este concurso estará terminado en unos dos meses y serán reubicados de la siguiente manera. A la Zona 1 irán 86 fiscales. Allí están Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Cotopaxi. A la Zona 2, de Guayas, Manabí Los Ríos, Galápagos, Santa Elena y Bolívar, irán 247. Mientras que a la Zona 3 se asignarán 67 cupos. En esa Zona se encuentran Azuay, El Oro, Cañar, Zamora Chinchipe, Chimborazo, Tungurahua, Loja y Morona Santiago.



Ahora, uno de los delitos frecuentes en el país es el relacionado con la violencia intrafamiliar. Este tema tampoco se ha podido solucionar. En el país aún faltan jueces para estos casos.



Sí. En 34 cantones del país había 29 unidades de violencia contra la mujer o miembros de la familia con 72 jueces especializados. Luego, en seis unidades de familia había unos 17 jueces que podían colaborar en este tema. Sumados todos los jueces que de una u otra forma pueden atender la materia de familia tenemos 350 jueces. Si la carga procesal es del 40%, lo ideal sería tener 834 jueces. Entonces, vamos a redistribuir a los jueces, para que las unidades judiciales que atienden estos temas estén debidamente equipadas.

