Marcelo Mata: ‘La visión ambiental primó en el nuevo mapa del Yasuní’

Entrevista a Marcelo Mata, ministro del Ambiente

¿Cómo queda el mapa de la zona intangible, tras el Decreto 751?

Estamos incrementando en el lado oeste del bloque 16 de la petrolera Repsol y en la parte baja del bloque 14 de la china Andes Petroleum. Ahí se aumentaron 60 000 hectáreas del área intangible.



¿Se modifican los bloques 31 y 43 (ITT)?



El área intangible no se aumentó en los bloques 31 y 43.



¿Cómo se definió en qué áreas aumentar?



En la definición participaron los ministerios de Justicia, a través de la Dirección de Derechos Humanos, y del Ambiente. Algunos temas se consideraron, como los hechos en el bloque 16, donde se registró una matanza hace varios años en el que murieron 30 personas, se mataron entre pueblos. También se consideraron avistamientos aéreos, vestigios, lanzas cruzadas, aldeas abandonadas. Son presunciones, no se las ha visto, pero sí hay pueblos y sí están en movimiento.



¿La redelimitación en el Yasuní responde al interés del Gobierno por explotar el petróleo del ITT?

No.



¿A qué responde?

Se debe a la consulta 7 de la consulta popular del 4 de febrero del 2018, donde se preguntó ¿Está usted de acuerdo en aumentar la zona intangible en al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea en el Parque Nacional Yasuní de 1 030 hectáreas a 300 hectáreas?



¿Cómo va a operar la reducción de las hectáreas para extracción petrolera?



Eso se tiene que cumplir. Se redujo los bloques, la parte no comercial, donde no hay producción petrolera. El Ministerio de Energía es el encargado de redelimitar los bloques, que quedarán más pequeños.



¿Por qué demoró 15 meses en firmarse el decreto?



No había un acuerdo en la definición de las coordenadas. Era un lobby entre los tres ministerios, se debían poner de acuerdo tres ministerios (Ambiente, Energía y Justicia) en las coordenadas exactas.



¿Al final la visión de qué Ministerio primó?



La de Ambiente, porque nosotros decidimos que no se va a hacer nada en la zona intangible ni de amortiguamiento. De hecho, el país tenía la autorización de hacer ahí la actividad por lo aprobado por la Asamblea en el 2014, pero en febrero del 2018 se hizo la consulta y el área se tuvo que redefinir. A mí me presentaron un estudio con 10 plataformas petroleras, dos fuera de la zona de amortiguamiento y seis dentro de la zona de amortiguamiento e intangible. Nosotros dijimos: si quieren, hagan las dos plataformas que están fuera del área de amortiguamiento, que son las A y B de Ishpingo, que es parte del ITT.



Según el Colectivo Geografía Crítica, los pueblos en aislamiento se encuentran en la parte oeste y este de la zona intangible, por lo que recomiendan ampliar la zona intangible también hacia el norte del lado de los bloques 31 e ITT. ¿En qué medida se cumple con las medidas dictadas por la CIDH a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane, donde el Estado debe garantizar su vida y libre movilidad?



Se están cumpliendo las medidas dictadas por la CIDH en un 100%. La Procuraduría reporta el cumplimiento cada seis meses y no hemos tenido ninguna sanción. Estamos haciendo más de lo que nos pide la medida cautelar.



La finalidad del amortiguamiento en el Yasuní era evitar actividades forestales y obras de infraestructura. ¿Por qué ahora se permitirá poner plataformas petroleras o perforar pozos, aún más invasivos?



Eso sí se puede hacer, pero este Gobierno no lo va a hacer. Si otro Gobierno ya lo quiere hacer, eso ya es otra cosa.



¿Pero si esa es la intención por qué en el Decreto se deja abierta la opción?

Porque el Decreto no puede cambiar lo que dice la Constitución. Y se consultó a la Asamblea, la cual autorizó la extracción petrolera en esta área en el 2014, tanto en la zona de amortiguamiento como en la zona intangible, incluidas las dos. Entonces, el Ejecutivo no puede cambiar eso, solo la Asamblea lo puede hacer. El compromiso de este Gobierno es que no se haga eso, sino solo las plataformas A y B que están fuera del área de amortiguamiento e intangible.

Petroamazonas se ha quejado de la demora en la entrega de licencias por parte de Ambiente para explotar el petróleo en esas dos plataformas del ITT.



¿Cuándo se entregarán?

Cuando hagan bien.



¿Están mal hechas?



No es que están mal hechas, pero deben estar perfectas.



¿Qué errores detectó?



Estamos poniendo que se hagan más puntos de monitoreo biótico en ciertas partes. Más tiene que ver con el control, que tiene que ser más riguroso. El plan de control de ellos irá más riguroso y nuestra licencia irá más rigurosa por ser esta área sensible.



¿Cuándo entregará las licencias?



Eso depende de Petroamazonas, que presente el sistema de manejo completo.



¿Usted viene del sector petrolero, por lo que se pudiera pensar que usted estuviera tentado a favorecer la actividad petrolera?



Trabajé en Repsol 10 años, en el Yasuní. La firma perfora en el parque y mire los resultados: yo estuve al frente del tema ambiental y no hay pasivos. Una de las razones por las que estoy aquí (en el Ministerio) es que yo sé qué es un buen estándar en el parque y qué no es un buen estándar.



Formación. Abogado, con experiencia en gestión ambiental y social. Tiene formación específica en legislación ambiental ecuatoriana, derecho comunitario, social y ambiental, etc.



Experiencia. Responsable de Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad de Repsol Ecuador, asesor de la Vicepresidencia Ambiental y Social de Petroecuador, director de Protección Ambiental Hidrocarburífera del Ministerio de Petróleos, etc.