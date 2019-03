Marcelo Hallo: ‘La infraestructura turística es clave’

LEA TAMBIÉN

Marcelo Hallo es el candidato al Gobierno provincial por el Movimiento Libertad es Pueblo, lista 9. Propone convertir a la provincia en un referente productivo.

¿Cuál es su motivación para buscar la Prefectura de Pichincha?

Considero que quienes debemos postularnos somos los ciudadanos que nos hemos formado para administrar la cosa pública.



¿Cuáles son sus principales propuestas para este cargo?

Daremos énfasis especial a la seguridad, no solo a nivel de carreteras. Otro eje es la equidad. Para el desarrollo económico en los ocho cantones se necesita una articulación entre los tres niveles de gobierno: juntas parroquiales, concejos cantonales y Gobierno provincial.



¿Qué hacer para reactivar el turismo ?

Potenciar la capacitación, acompañamiento y promoción. Al no haber acompañamiento de la Prefectura en industrias hoteleras o de turismo comunitario, no se brinda la infraestructura necesaria. Y al no haber una adecuada difusión, la gente no conoce sus atractivos.



¿Qué hacer en el tema de vialidad?

Los sistemas de seguridad vial deben ser modificados. Segundo, un estudio de flujos y contraflujos. Hay que volver a utilizar las vías de ingreso como arterias dentro de las ciudades. Propongo un sistema de control al transporte público. Soy un convencido de las alianzas publico privadas, incluido en el sistema vial.



¿Qué hacer para apoyar a los productores rurales?

El problema no son las líneas de crédito, sino la falta de vías de comercialización y difusión fuera del Ecuador. Hay que poner en marcha una reestructuración para dar apoyo a la agroindustria, con énfasis en la capacitación y el acompañamiento técnico.



¿Propone algún proyecto de riego?

Tenemos un canal de riego en Tabacundo que está parado ya muchos años. Vamos a tener la responsabilidad de dar continuidad los proyectos exitosos y a corregir los que no lo han sido.



¿En protección ambiental qué plantea?

Eso está ligado con el turismo. Es importante que las decisiones de los entornos regresen a los ciudadanos. Tenemos gran cantidad de parques, sitios arqueológicos, reservas. Las competencias deben transferirse a cada uno de los sectores.



¿Qué hacer con la explotación minera?

Se tiene que controlar. No podemos generar una economía para pequeños grupos en desmedro de la salud de las comunidades. Se trabajará en un proyecto de responsabilidad social. Si se cumplen las condiciones para no contaminar el ambiente se dará el apoyo y quienes no lo cumplan pues habrá que parar todo eso.