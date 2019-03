Marcelo Cabrera alista su salida del Municipio de Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un día después de reintegrarse a sus funciones, este miércoles 27 de marzo del 2019 el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, se reunió con los directores departamentales para coordinar y definir la información que entregarán al nuevo alcalde Pedro Palacios.

El proceso de transición aún no inicia. Cabrera dijo que este martes 26 de marzo de 2019 llamó por teléfono a Palacios para felicitarle y pedirle que defina –lo más pronto posible- a su equipo técnico con el que trabajarán en la entrega y recepción de la documentación.



El Burgomaestre dijo que le augura éxitos a Palacios y porque “su éxito será también el de Cuenca y de los ciudadanos. Le dejamos una ciudad hermosa, planificada y con una serie de proyectos elaborados que le corresponderá ejecutarlos”.



Sobre el pedido que hizo Palacios de que se abstenga de firmar nuevos contratos y de dar nombramientos al personal, Cabrera dijo que él será el Alcalde hasta el 13 de mayo del 2019 y que si deja de hacer las cosas sería mejor renunciar y dejar en acefalia a la Municipalidad.



Por ejemplo, mencionó que fue satisfactorio conseguir los USD 70 millones de créditos de organismos internacionales para construir la planta de lodos activados en Guangarcucho. “Es mi obligación subirlo al portal de plantas públicas”, señaló Cabrera.



Agregó que en octubre de 2019 se vence el plazo para usar el crédito de USD 62 millones obtenido con la CAF para la pavimentación de calles. “Eso tampoco puede parar y con el mayor de los respetos haremos ajustándonos a nuestra competencia”.



Sobre el tema del personal, Leonardo Ochoa, director de Talento Humano del Municipio de Cuenca, aseguró que al momento cuentan con 1 200 empleados de planta y unos 600 contratados para obras y los planes operativos anuales, cuyos contratos vencen en abril.



Ochoa dijo que no darán ningún nombramiento porque la Ley solo permite estos mediante concurso público. Él también señaló que en mayo del 2014 empezaron la administración con menos personal, aunque no dio cifras, pero que el incremento se debe a que se crearon nuevas direcciones como la del proyecto tranvía, mercados, minas y riesgos, establecidas en el mandato legal.