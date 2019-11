Marcela Aguiñaga acusa violencia política por fotografía

Me apena que te escandalice mi espalda descubierta y no la violencia que vivimos a diario.

Lamento si te ofendo, a nosotras nos ofende la indiferencia de una sociedad que nos violenta, acosa y persigue.

Mi intención no es insultarte, sino llamar a tu conciencia. #25DeNoviembre pic.twitter.com/YnjCMQWb9h