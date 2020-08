Marcela Aguiñaga y Cristina Reyes son promocionadas en redes sociales para la Presidencia

LEA TAMBIÉN

Las figuras de dos mujeres guayaquileñas se promocionan en redes sociales como potenciales precandidatas para la Presidencia del Ecuador. En las últimas horas, se han difundido videos que resaltan a las legisladoras Marcela Aguiñaga, de las filas del correísmo, y a Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC).

En un video de dos minutos se observa que se abren las puertas del salón plenario de la Asamblea Nacional. Minutos después aparece Aguiñaga ingresando, vestida de blanco. Un mensaje del expresidente Rafael Correa acompaña el video. “Mi sueño desde la humildad de mi patria morena es ver un país sin miseria”, dice. Y se escucha de fondo la canción Patria tierra sagrada.



En la cinta se observa imágenes del periodo legislativo pasado de Aguiñaga, por lo que se observan algunas figuras políticas que, tras el rompimiento del correísmo con el morenismo, se quedaron apoyando a Lenín Moreno.



En referencia a eso, la cuenta @AlmaMiaEcu publicó el video: “Quitando a los lentejeros y al partido que nos quitaron, este video de Marcela Aguiñaga definitivamente la hacer ver como La Mashi de la RC. No es tan difícil. Volveremos”.



A ese comentario, la legisladora respondió: “Muchísimas gracias por todas las muestras de cariño; sin embargo, aclaro que no hay candidaturas definidas y que apoyaré a la revolución ciudadana desde el espacio que el momento así lo demande. No hay tiempo para odios ni divisiones, es momento de reconstruir el país”.

Mientras tanto, en las filas del PSC se difundió un video de 1 minuto con 45 segundos en el que se promociona a Reyes. “Por un mejor país tenemos que cambiar, juntando nuestra fuerza para poder luchar”, así empieza la canción. La cinta culmina con el rostro de la legisladora y con el eslogan “Cristina Reyes Presidenta”.



En el PSC se confirmó que continúa el cabildeo interno entre Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle, César Rohón y Luis Fernando Torres, quienes son los precandidatos del partido. Aún no se define la fecha en la que se conocerá quién llevará oficialmente la candidatura de la lista 6.