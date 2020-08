¿Se mantendrán las pensiones en los planteles particulares de la Sierra y Amazonía?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mediante el Acuerdo Ministerial 00034-A, del 13 de junio del 2020 para el régimen Sierra y Amazonía 2020-2021 se dispuso que las instituciones educativas particulares y fiscomisionales continúen percibiendo lo cobrado por concepto de pensiones y matrículas en el año 2019-2020, antes del inicio de la emergencia sanitaria, insistiendo en que se analicen los casos para mantener o generar nuevos acuerdos.

Eso significa que las instituciones particulares no podrán incrementar sus costos. Además, la Ley de Apoyo Humanitario establece que se deberá otorgar un descuento de hasta 25%, en casos debidamente justificados.



Este martes 11 de agosto del 2020, en Quito se realizaron dos plantones de padres de familia en exteriores de instituciones ubicadas en el norte y sur de la ciudad. En otro colegio del sur los representantes protestaron el lunes 10. Piden mayores rebajas, mejor calidad en las clases virtuales, que no se vuelva a la presencialidad, ni se pidan libros que no se usarán.



Gremios de centros particulares manifestaron que han realizado descuentos generalizados y analizado casos particulares para dar ayudas como se pide en la Ley Humanitaria. Para el nuevo año escolar –dijo Vinicio Aldaz, representante de Corpeducar– se regirán a la resolución de costos de pensión enviada a las instituciones por cada distrito educativo, en la que consta que se deberán aplicar los costos cobrados hasta febrero del 2020. “No se podría dar a todos el 25% porque no todos los casos son iguales”.



Además señaló que las instituciones adaptan su capacidad económica a las condiciones, no solo en este año, sino años atrás. Aldaz calcula que los colegios particulares mantienen una cartera vencida del 15 al 22%. A Corpeducar pertenecen 20 colegios de Quito, 20 de Guayaquil y dos de Cuenca, con pensiones entre USD 400 y 600.



Los colegios que pertenecen a la Federación de instituciones particulares laicas (Fedepal) mantienen carteras vencidas de entre 20 y 30%, señala Karen Mejía, presidenta del gremio. Sus pensiones van desde USD 40.



Mejía señaló que los descuentos dependerán de la realidad de cada institución, por ejemplo del número de estudiantes y docentes.