En Manta se abrirán cuatro playas desde octubre del 2020

Las playas de San Mateo, San Lorenzo, La Tiñosa y Ligüiqui, ubicadas en la zona rural de Manta (Manabí), se habilitarán al público desde el 2 de octubre del 2020.

La decisión la anunció el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal, tras la revisión de los informes de la mesa de salud y el análisis sobre el comportamiento del covid-19 en el cantón.



Las cuatro playas son reconocidas porque el ambiente es tranquilo y se puede practicar deportes acuáticos como el surf. En San Lorenzo y Ligüiqui se inició la temporada de anidación de tortugas, de la especie golfina y verde.



De hecho, San Lorenzo es la playa ecuatoriana con mayor registro de anidación de tortugas golfinas, que miden entre 60 y 70 centímetros. Al año se presentan 298 nidos en el sector, que tiene una playa de 2.2 kilómetros y es vigilada por 12 guardaparques.



La anidación también se da en las playas El Murciélago y Santa Marianita, que están abiertas desde el 3 de septiembre del 2020.



El Municipio de Manta emitió recomendaciones para que las visitas de turistas no afecten los nidos. Por ejemplo, los visitantes deberán mantenerse al menos a cinco metros de distancia de los nidos, no podrán tocar a las crías y si van a tomar fotografías tienen que desactivar el flash.



Según el COE cantonal, las playas estarán abiertas hasta las 17:00. El uso de mascarilla es obligatorio al igual que el distanciamiento social.



Además, el COE también decidió que a partir del 2 de octubre, se extenderá el horario de atención en locales comerciales y la circulación vehicular por una hora más, los viernes y sábados. Es decir, de 05:00 a 24:00.



Otra de las modificaciones es que el aforo de los salones donde se realizan eventos sociales, académicos y corporativos será del 50%.



Se tiene previsto que hasta esas playas se despliegue personal del Municipio para controlar que el aforo de las playas no se exceda de 500 personas.