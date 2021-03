En Manta, Portoviejo y Sucre se realizan controles para evitar aglomeraciones

Este 29 de marzo del 2021 se registró una aglomeración de personas en la avenida Universitaria de Portoviejo, en Manabí.

Según Silvio Larrea, director de Desarrollo Territorial del Municipio, en la Universidad Técnica de Manabí se realizaban unas pruebas para aspirantes a oficiales de la Policía Nacional. Hasta ese lugar llegaron personas de varias partes del país. Además, también había vendedores ambulantes, que ofrecían bebidas y alimentos a los participantes.



El Municipio señaló que la Policía no tenía un plan de contingencia para esa actividad y por eso se hizo un llamado de atención a la institución para que las pruebas se realicen con las medidas de bioseguridad.



Larrea afirmó que, pese a que el COE cantonal emitió nuevas resoluciones, aún se registra indisciplina ciudadana. El fin de semana (27 y 28 de marzo) hubo 28 sancionados por beber alcohol en el espacio público, 17 por no usar mascarilla, ocho fiestas suspendidas, tres locales suspendidos por no contar con permisos y 13 canchas suspendidas.



Según el Municipio, se tenía previsto que, la tarde de este 29 de marzo, el COE cantonal se reuniera. A las 21:00, el alcalde Agustín Casanova informará a los portovejenses las decisiones que tomará el COE.

En Portoviejo se sancionó a 28 personas por beber alcohol en el espacio público y 17 por no usar mascarilla. Foto: cortesía Municipio de Manta

Los operativos de control también se reforzaron en otros cantones manabitas como Manta y Sucre. En la ciudad portuaria se realizaron operativos de control el fin de semana. En los sectores Eloy Alfaro, María Auxiliadora, Los Esteros, 2 de Agosto, Santa Martha, San Pedro, Centro de Manta, vía Barbasquillo, Tarqui y San Mateo se registraron incidencias.



Según el Municipio se suspendieron 17 reuniones clandestinas en viviendas y canchas, se encontró a cinco grupos de personas que libaban en la vía pública y a 11 vehículos que infringieron la disposición de COE cantonal de no transitar entre las 22:00 y las 05:00. Además, se realizaron operativos en centros comerciales, supermercados y locales comerciales.



En Sucre, el Municipio coordinó con la Policía Nacional para que se encarguen de realizar operativos en las canchas deportivas. Mientras que, los agentes de control municipal monitorearán que las personas no ingresen a las playas.