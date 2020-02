Manta pide controles sanitarios en su puerto ante alerta de coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de Manta, en la provincia de Manabí, siguen atentos a la alerta de la expansión del coronavirus en otras partes del mundo.

Este cantón, de la costa del Ecuador, mantiene un tráfico permanente de cruceros internacionales en su puerto, que este año prevé el arribo de ocho naves extranjeras con turistas, hasta julio del 2020.



En ese contexto, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, envió una carta a la Autoridad Portuaria del cantón, este viernes 28 de febrero del 2020.



En la misiva dice: “Frente a estos acontecimientos esta Alcaldía Ciudadana no puede mantenerse al margen de estos problemas, por lo que solicita a usted, amparado en el principio de colaboración institucional, que trata el Código Orgánico Administrativo, se sirva indicarnos en forma oportuna si se están coordinando o no acciones de control para evitar el ingreso de personas que contagien a nuestros habitantes”.



La reacción del Burgomaestre ocurre a pocas horas de que en redes sociales se difundiera una imagen con información falsa sobre un buque con tripulantes presuntamente contagiados.



Eso fue desmentido por el Ministerio de Salud luego de que la entidad consultara sobre la situación a la Subsecretaría de Puertos Marítimos.



La última vez que un buque llegó a Manta fue el 14 de febrero con 875 ocupantes provenientes de Las Bahamas y no presentaron síntomas ni sospechas del COVID-19.



El puerto de Manta ha recibido, en este año, seis cruceros con 10 000 personas entre pasajeros y tripulantes, según un informe de la Autoridad Portuaria de esa ciudad.



Entre esos buques están el Marina, Volendam, Island Princess, Ms Europe 2, Costa Deliziosa y Amera.



Según la entidad, su personal ha recibido capacitaciones para enfrentar los controles. El 31 de enero del 2020, el personal del Ministerio de Salud dictó una charla informativa y preventiva a todos los funcionarios de la Autoridad Portuaria de Manta. “Están activados todos los protocolos de prevención en las áreas operativas, de seguridad integral, operaciones portuarias, dadas las condiciones de exposición directa ante la afluencia de usuarios”.

El alcalde Intriago también pidió que se coordinaran reuniones con el Ministerio de Salud para estar preparados ante una eventual situación sanitaria.