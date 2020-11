Cientos de manifestantes en Quito exigen a CNE permitir candidatura de Álvaro Noboa

Cientos de manifestantes se volvieron a concentrar este viernes 27 de noviembre de 2020 ante la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito para exigir la inscripción de la candidatura del empresario ecuatoriano Álvaro Noboa, no aceptada por incumplimiento de plazos de registro.

"Queremos democracia, estamos hartos de los políticos", dijo un manifestante a EFE en medio de fuertes bocinazos, mientras que otros aseguraron que "no se marcharán hasta que sea aceptada la candidatura".



Con banderas del país, de la ciudad de Quito y carteles en los que se leía el nombre del binomio, medio millar de personas cortaron el carril de sur a norte en la transitada avenida 6 de Diciembre, mientras hacían sonar, persistentemente, sus bocinas durante varias horas.



Noboa, de 70 años y uno de los principales empresarios del país, quiere presentarse a los comicios del 7 de febrero por el movimiento Justicia Social (lista 11), pero su caso está en la justicia debido a que los trámites de inscripción se hicieron con retraso.



Dueño de una de las mayores fortunas del país, Noboa se ha presentado candidato a la presidencia en cinco ocasiones desde 1998, por lo de ser aceptada sería su sexta, sin que consiguiera vencer en ninguna de las anteriores.



Por su espectro político, competiría sobre todo con el candidato de centroderecha Guillermo Lasso, del partido CREO, a quien acusa de interferir para que no sea aceptada su candidatura, pues le robaría votos frente al candidato de izquierdas, Andrés Arauz.



Su caso depende ahora de tres recursos que ha presentado a la justicia ecuatoriana para forzar al CNE a que acepte el registro.



El miércoles, la portavoz del movimiento Silka Sánchez dijo que habían presentado una denuncia por desacato contra cuatro consejeros electorales -Luis Verdesoto, Enrique Pita, José Cabrera, y la propia presidenta, Diana Atamaint- por no permitir la inscripción de la fórmula presidencial Justicia Social.