Manifestantes protestan en Lima contra el pedido de asilo de Alan García

Un grupo de manifestantes protestó este 21 de noviembre del 2018 en el distrito limeño de San Isidro contra el pedido de asilo que ha presentado el expresidente peruano Alan García, quien permanece en la residencia del embajador uruguayo mientras es investigado en un presunto caso de corrupción.

Los manifestantes, vinculados a organizaciones sociales, civiles y políticas, se reunieron en las cercanías a la residencia del embajador uruguayo para rechazar la solicitud que el expresidente Alan García ha presentado a ese país.



"No al asilo de Alan García, no es persecución, es justicia", señaló una gran pancarta que mostraron los manifestantes, quienes también lanzaron lemas contra el exmandatario, al que señalaron que "el pueblo repudia" y que si es inocente "lo demuestre".



Los manifestantes fueron vigilados en todo momento por un fuerte contingente policial, que también controla los accesos a la calle donde se encuentra la residencia uruguaya, a la que solo pueden acceder vecinos, personas vinculadas a García y periodistas.



Alan García ingresó a la residencia del embajador uruguayo en Lima el pasado sábado para solicitar el asilo, bajo el argumento de que es un perseguido político y solo horas después de haber recibido el impedimento de salida del país por una investigación por colusión agravada y lavado de activos.



El fiscal José Domingo Pérez amplió las investigaciones contra García tras recibir indicios de que la empresa brasileña Odebrecht le pagó 100 000 dólares por una charla en Sao Paulo en 2012, un año después de que dejó su segundo gobierno.



El expresidente (1985-90, 2006-11) está investigado por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, cuyo jefe de obra, Carlos Nostre, declaró ante fiscales que la compañía pagó 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno aprista.



El Gobierno peruano comunicó a Uruguay que no existe persecución política "de ningún tipo" contra García porque en Perú "impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales".