Manifestantes y policías se enfrentan en protesta para pedir salida de Hernández

Un grupo de manifestantes que participaron este martes en una protesta para exigir la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por su presunta implicación en una conspiración para usar dinero del narcotráfico, se enfrentó a la Policía en Tegucigalpa.

El enfrentamiento se registró a inmediaciones del Parlamento hondureño, donde miles de manifestantes, convocados por la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, exigieron minutos antes la salida del poder de Hernández.



Los manifestantes, muchos de ellos con su rostro cubierto, quemaron neumáticos viejos y lanzaron piedras a los policías, que respondían con bombas lacrimógenas, lo que dio paso a una batalla campal en la capital hondureña.



Debido al enfrentamiento, los comercios e instituciones privadas cerraron sus edificios en el centro de Tegucigalpa, donde muchas personas han sido afectadas por el gas lacrimógeno lanzado por los policías.



En un edificio, en el casco histórico de Tegucigalpa, había varias personas en la parte alta cuando se registró el fuego en un comercio del inmueble.



Estudiantes y médicos, entre ellos la presidenta del Colegio Médico

Hondureño y coordinadora de la Plataforma, Suyapa Figueroa, incluso activistas de partidos de oposición, participaron hoy en la protesta que, sus organizadores habían anunciado que sería "pacífica", con una movilización que salió de un bulevar que cruza frente a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras(UNAH), hacia la sede del poder Legislativo.



Marchas y protestas, algunas violentas, también se han registrado hoy en varias de las ciudades más importantes del país centroamericano.



La presidenta del Colegio Médico Hondureño dijo que la exigencia es que el Parlamento "legisle para el pueblo" y "le ponga suficiente combustible al avión presidencial para que lleve (al gobernante) a Estados Unidos".



Exigió además al Parlamento de Honduras “la entrega inmediata” de CC-4 (Juan Orlando Hernández) para que “rinda cuentas” en Estados Unidos.



Ligia Ramos, también de la Plataforma, dijo a Efe que el actuar del

narcotráfico y la corrupción en Honduras ha sido "un secreto a voces".



"Para la Plataforma y la reconstrucción del país es imperativo que salga inmediatamente (del poder) Juan Orlando Hernández y su gobierno", subrayó Ramos, quien aseguró que la lucha de la Plataforma "ya no es gremial, es social".



Enfatizó que la comunidad internacional "legitimó a un personaje (Hernández) que no está legitimado por el pueblo hondureño" y le pidió que "no apoye a políticos narcotraficantes y corruptos".



El gobernante hondureño ha reiterado que es "falso" que esté implicado en una conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder, como apunta un documento de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York divulgado el sábado.



La Fiscalía no identifica al mandatario por su nombre ni ha presentado acusaciones en su contra, pero en el documento se alude al hermano del hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández como CC-4 (Juan Orlando Hernández) y se subraya que el CC-4 fue "elegido presidente de Honduras a fines de 2013".



Según el documento de 49 páginas, se destinaron 1,5 millones de dólares para sobornos en apoyo a la campaña de Hernández, que el mismo sábado negó haber recibido dinero de narcos, y que se compraron regalos y favores a políticos locales a cambio de protección.



Además, involucra a otros políticos hondureños, a quienes no menciona por sus nombres pero entre ellos los medios han identificado al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), el conspirador CC-3, de acuerdo con la Fiscalía.



La Fiscalía sometió el viernes el documento al tribunal federal en Manhattan como parte del caso por narcotráfico que se llevará a cabo en esa jurisdicción en contra de Tony Hernández, de quien se refieren como un "violento, narcotraficante" y que al menos en dos ocasiones "ayudó a planear el asesinato de rivales del narcotráfico".