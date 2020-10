Manifestantes piden en España el enjuiciamiento del ex monarca Juan Carlos I

LEA TAMBIÉN

Agitando banderas republicanas rojas, violetas y amarillas, los manifestantes de 24 ciudades españolas pidieron el domingo 18 de octubre del 2020 el enjuiciamiento del rey emérito Juan Carlos de Borbón, que salió de España en agosto en medio de una gran polémica.

El ex monarca, de 82 años de edad, vive desde entonces en los Emiratos Árabes Unidos, donde se instaló para, según él mismo dejó escrito por carta, no perjudicar a su hijo Felipe VI, actual monarca.



"Estamos aquí para pedir que se procese al corrupto ex rey y para exigir una república", dijo Juan Morillo, un maestro jubilado de 74 años, que se unió a cientos de manifestantes en Sevilla.



Aunque no está formalmente bajo investigación, Juan Carlos podría ser objeto de dos causas, en España y Suiza, por la presunta corrupción asociada a un contrato, ganado por empresas españolas y valorado en 6 700 millones de euros, para construir una línea ferroviaria de alta velocidad en Arabia Saudí.

El fiscal del Tribunal Supremo español está considerando la posibilidad de ampliar la investigación sobre la supuesta corrupción de dicha operación, lo que podría servir para involucrar formalmente a Juan Carlos.



El ex monarca no se ha pronunciado públicamente pero su abogado, Javier Sánchez, ha asegurado que su cliente está a disposición de los fiscales.



Una encuesta publicada el pasado lunes por la Plataforma de Medios Independientes, un grupo de periódicos de izquierdas, reveló que el 40,9% de los españoles prefería establecer una república, mientras que el 34,9% apoyaba a la familia real y el 24,2% no tenía una opinión clara.



En agosto, el diario pro-monárquico ABC publicó otro sondeo según el cual el 33,5% de los españoles estaba a favor de la república y el 56% de la monarquía, mientras que el 6% no lo tenía claro y a un 4,1% le era indiferente.