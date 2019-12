Manifestantes asaltan la embajada de Estados Unidos en Bagdad

LEA TAMBIÉN

Miles de simpatizantes de los paramilitares iraquíes pro-Irán entraron por la fuerza este martes (31 de diciembre del 2019) en la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en protesta por los bombardeos estadounidenses en Irak que mataron el domingo a una veintena de combatientes.

En los bombardeos murieron 25 combatientes de las brigadas de Hezbolá, un grupo armado chiita iraquí miembro de las Fuerzas de Movilización Popular, coalición de paramilitares dominada por facciones pro-Irán integradas en el ejército iraquí.



Los miles de manifestantes y partidarios de las Fuerzas de Movilización Popular, que participaban en el cortejo fúnebre de los combatientes abatidos, lograron atravesar los puestos de control de la Zona Verde de Bagdad, en medio de fuertes medidas de seguridad, donde se encuentran la embajada e instituciones iraquíes.



A continuación, organizaron una sentada frente a la legación diplomática y realizaron una oración en memoria de los combatientes, tras lo cual cruzaron la primera barrera del gigantesco complejo, altamente vigilado.

HOY fuertes manifestaciones en las afueras de la Embajada de #EEUU en Bagdad, quienes quemaron parte de la entrada de la sede diplomática. El incidente es a causa del bombardeo bélico de EEUU contra los cuarteles del Hezbolá de #Irak, dónde murieron 25 milicianos.#YakeeGoHome pic.twitter.com/jXCPE8SndB — Javier Alexander Roa (@RoaJavier) December 31, 2019