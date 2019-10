Manifestaciones continuaron con saqueos y cierres viales

LEA TAMBIÉN

Saqueos en florícolas y en una planta de lácteos, invasión a edificios públicos y cierres viales se registraron este lunes 7 de octubre del 2019 en el norte y centro de la Sierra. En la Amazonía y en la Costa también hubo bloqueos.

En Cotopaxi, los manifestantes que iban en camiones ingresaron a las fábricas que encontraron a su paso. Entraron a las bodegas, zonas de producción y embalaje con el fin de sustraer leche, yogur, papel y flores. Los empresarios denunciaron saqueos en las empresas ubicadas en el norte de Latacunga. A través de fotos publicadas en las redes sociales del gremio de Expoflores se evidenciaron los daños.



Los saqueos se presentaron en 16 fincas de Toacazo, Tanicuchí, San Agustín de Callo, Mulaló, Joseguango Bajo y Piedra Colorada. Hasta el cierre de esta edición, se contabilizaban 32 fincas invadidas.



La fábrica de leche Parmalat, en Lasso, fue saqueada por moradores de la zona, según confirmó esta empresa. La planta, que procesaba 100 000 litros diarios, está paralizada.

Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, indicó que más de una decena de empresas fueron afectadas, entre florícolas, productoras de brócoli y lácteos. “Estamos cuantificando las pérdidas materiales”.



Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, dijo que el Gobierno está dispuesto a dialogar con líderes políticos e “indígenas de buena fe”, para encontrar puntos de compensación.



Sobre los saqueos y vandalismo, apuntó que no se han visto protestas tan agresivas y manifestó que es “responsabilidad exclusiva de los dirigentes políticos, que ahora están calentando la situación, todo lo que pueda llegar a suceder”.



En Ambato, los manifestantes se enfrentaron a la Policía que resguardaba la Gobernación de Tungurahua. Lanzaron piedras e intentaron apoderarse de las instalaciones. Las plazas, mercados y negocios cerraron sus puertas. La red de carreteras quedó inhabilitada.



En Guaranda, los indígenas y campesinos de la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar se apoderaron de la Gobernación. Obligaron a los empleados públicos de los ministerios de Educación y de Transporte y Obras Públicas, de la Prefectura, Alcaldía, Cuerpo de Bomberos y otras entidades a sumarse. Las rutas de ingreso a la ciudad y la provincia fueron cerradas.



En el norte del país, las vías que unen Imbabura y Pichincha continuaron bloqueadas. Los manifestantes avanzaron a Quito e Ibarra para participar mañana en una marcha en la capital, explicó Manuel Catucuago, presidente de la Federación de Indígenas y Campesinos de la Sierra. La Panamericana Norte estuvo cerrada en varios tramos.

Azuay quedó incomunicada con el resto del país. En las vías hacia El Oro, Guayas, Loja y Cañar se mantuvieron las concentraciones de indígenas y campesinos. Desde este lunes también fueron cerradas las carreteras hacia Morona Santiago. Militares y policías estuvieron cerca de los bloqueos y no hubo mayores enfrentamientos.



En Cuenca, las busetas escolares se concentraron en la vía Cuenca-Azogues y en la zona de Milchichig, en el norte de la ciudad. Desde allí protagonizaron una caravana. También se suspendió el servicio de los 475 buses urbanos de Cuenca.



Al mediodía, los propietarios de los negocios del Centro Histórico cerraron sus puertas. Los alrededores del parque Calderón fueron cercados con vallas y resguardo de policías y militares.



En la Costa se suspendió el servicio de transporte en Guayas, Manabí y Esmeraldas.



En Manabí, la paralización de transportistas se inició a las 06:00 de ayer. Los conductores de taxis y buses bloquearon la vía Rocafuerte-Portoviejo y la vía a Santa Ana. La carretera Portoviejo-Manta fue inhabilitada durante algunas horas.



En el centro de Portoviejo también hubo bloqueos paulatinos, al igual que en el cantón Rocafuerte. En Manta y Chone las calles no se cerraron, pero no hubo servicio de taxis.



Guayas estuvo bloqueada en el norte y sur. La vía a Daule tuvo cuatro cierres en Petrillo, el ingreso a Nobol y en el interior del cantón. También se cerró la vía Daule-Santa Lucía.



En Petrillo, manifestantes colocaron cascajo que llevaron en volquetas e impidieron el paso vehicular desde las 09:30. Militares intentaron por horas desalojar los bloqueos. Antes de las 16:00 se reabrió parcialmente la circulación.



En la ciudad de Esmeraldas, el servicio de buses se suspendió al igual que las clases. Se reportó un intento de saqueo en el mercado de abastos, pero fue controlado.