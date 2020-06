Ola de manifestaciones antirracistas sacude a Europa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

De Bruselas a Budapest, pasando por Madrid y Roma, decenas de miles de europeos salieron a la calle el domingo 7 de junio del 2020 para denunciar el racismo, siguiendo la ola de protestas desatada en Estados Unidos por la muerte de un hombre negro asfixiado por un policía blanco en Minneapolis.

En Madrid, los manifestantes, unos 3 000 según las estimaciones de la policía local, se reunieron a media jornada frente a la embajada de Estados Unidos, para condenar la muerte de George Floyd, un afroamericano de 46 años, repitiendo sus últimas palabras “No puedo respirar”.



Además, corearon los mensajes “No hay paz sin justicia” o “Vosotros los racistas, sois los terroristas”.



En Roma, una espontánea manifestación congregó en la famosa Piazza del Popolo a miles de jóvenes que se arrodillaron en silencio, con el puño en alto, durante nueve minutos, el tiempo durante el cual el policía mantuvo su rodilla apoyada sobre el cuello de Floyd, hasta que éste falleció. Al levantarse, gritaron también: “¡No puedo respirar!”

Un manifestante sostiene una pancarta que dice "El racismo es una pandemia" en Madrid, el 7 de junio de 2020, durante una manifestación contra el racismo y en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, a raíz del asesinato de George Floyd.