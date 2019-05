Internos rotativos rompen el diálogo, manifestaciones se intensifican

LEA TAMBIÉN

Una quema de llantas, un monigote de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y decenas de carteles acompañaron la movilización de los internos rotativos. Esta jueves 16 de mayo del 2019, la concentración arrancó en la Cruz del Papa, en el parque La Carolina, hasta la Plataforma Financiera, en donde está el Ministerio de Finanzas.

El pedido se mantiene: derogar el Acuerdo Interministerial, que ajustó el estipendio y la asignación de plazas en establecimientos de salud y pone su gestión en manos de las universidades.



A las 18:00 de este jueves, Estudiantes, que conforman la Asociación de Internos Rotativos (AIR), confirmaron que rompieron el diálogo con las autoridades del Ministerio de Salud, debido a la falta de reuniones y de acuerdos con las autoridades. " Si desean retomar las conversaciones será bajo nuestras condiciones", dijo Esteban Montoya, representante.

La protesta de los internos rotativos continúa en la Amazonas y Naciones Unidas. Se registra quema de llantas y cierre de carriles. Esperan reunirse con el Ministerio de Finanzas.



La movilización se registró desde las 15:00 de este jueves. Durante más de dos horas, los chicos se concentraron en la intersección de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de Quito.



En este espacio paralizaron el tránsito de los vehículos públicos y privados, que trataban de pasar hacia sus destinos.



Adicionalmente se registró una quema de llantas. Lo hicieron para mostrar su inconformidad con la medida gubernamental.



Con consignas como “Queremos un estipendio justo” y “Hay plata para el banco y para la salud no hay nada” fueron algunos de los mensajes de los internos y de estudiantes de las facultades de Medicina del país.



A la capital llegaron representantes de los internos rotativos que fueron asignados a provincias. Uno de ellos es Juan Diego Holguín. El quiteño decidió hacer su internado en un hospital de Esmeraldas. Él viajó con la esperanza de cumplir con su último año de carrera. Le sorprendió la decisión, reconoce.

Internos rotativos asignados en Esmeraldas llegaron a Quito para apoyar la movilización en contra de los ajustes. Juan Diego Holguín habla al respecto.



“Sólo para vivienda destino más de USD 200, sin servicios básicos. A esto se suma la alimentación que es un mínimo de USD 80. No nos alcanza”.



Hay internos que tienen hijos y que deben mandar algún monto para mantenerlos. Este es el caso de Sandra Cortez. Ella también realiza su internado en Esmeraldas pero su hijo se quedó en Quito con sus padres.



“No podré enviar nada para su manutención y eso me preocupa".



Esteban Montoya, también de AIR, ratificó que el cese de actividades se mantiene en hospitales del país. “No es que no estamos haciendo nada porque nos hemos organizado para seguir con nuestra formación. En las universidad, por ejemplo, cumplimos con las actividades académicas”.



Además sostuvo que se tiene prevista una movilización nacional el próximo lunes 20 de mayo del 2019. Se prevé la llegada de internos de ciudades como Guayaquil.



Hasta el momento, los chicos se encuentran en las afueras de la Plataforma Financiera. Esperan la respuesta para seguir con las mesas de diálogo.



La reducción del estipendio para Medicina y Obstetricia es de USD 196. Pasará de USD 591 a USD 394.