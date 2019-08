Piden la renuncia del presidente de Honduras por supuesto uso de dinero del narcotráfico

LEA TAMBIÉN

Miles de hondureños pidieron este martes, 6 de agosto del 2019, la renuncia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por su presunta implicación en una conspiración para usar dinero del narcotráfico con el fin de mantenerse en el poder.

Durante una marcha, encabezada por políticos de oposición y la Defensa de la Salud y la Educación, que salió de un bulevar que cruza frente a la estatal Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa, los manifestantes exigieron la salida del poder de Hernández.



El presidente del Partido Liberal de Honduras y excandidato presidencial, Luis Zelaya, pidió a los hondureños unirse a la lucha para sacar del poder a Hernández, por considerar que su reelección es fraudulenta.



"Esta es la oportunidad de que todos los hondureños se unan a la lucha, porque no es una causa política, sino un tema de país, el presidente no debe continuar en el poder", subrayó a periodistas Zelaya.



Enfatizó que una persona acusada de conspirar para "el tráfico de drogas y haber recibido sobornos de narcotraficantes, no puede seguir (en el poder), porque compromete la seguridad del Estado.

“El presidente (hondureño) tiene que estar preocupado, porque lo que se le viene por cometer esos errores (…) yo lo reto a que nos vayamos a Nueva York a dar cada quien su declaración”, señaló el excandidato presidencial liberal.



Aunque la Fiscalía no identifica al mandatario por su nombre ni ha presentado acusaciones en su contra, en el documento, dado a conocer el sábado, se alude al hermano del hondureño Juan Antonio 'Tony' Hernández, como CC-4 (Juan Orlando Hernández) y se subraya que el CC-4 fue "elegido presidente de Honduras a fines de 2013".



Se asegura además que se destinaron USD 1,5 millones para sobornos en apoyo a la campaña de Hernández y que se compraron regalos y favores a políticos locales a cambio de protección.



Portando banderas con el azul y blanco del país, y en rojo y negro del partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el depuesto expresidente Manuel Zelaya y coreando consignadas como "Fuera JOH" (Juan Orlando Hernández) , los manifestantes marcharon hasta inmediaciones del Parlamento hondureño, cuyos accesos amanecieron hoy cerrados y acordonados por las fuerzas del orden.

El extenso documento presentado por la Fiscalía involucra a otros políticos hondureños, a quienes no menciona por sus nombres pero entre ellos los medios han identificado al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), el conspirador CC-3.



El Comisionado hondureño de Derechos Humanos, Roberto Herrera, instó este 6 de agosto al Ministerio Público de su país a iniciar una investigación de oficio con apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la OEA, la supuesta implicación del gobernante en una conspiración para usar dinero del narcotráfico.



En una rueda de prensa, Herrera dijo que espera que los líderes políticos señalados en el documento presentado por la Fiscalía del distrito sur de Nueva York como parte del caso en contra del hondureño 'Tony' Hernández, hermano del gobernante de Honduras, colaboren con la investigación.



El defensor del pueblo hondureño indicó que la investigación debe llevarse a cabo de forma "pronta y diligentemente" para determinar "las implicaciones internacionales de las alusiones a terceras personas hondureñas en los juicios sobre narcoactividad que se ventilan en Estados Unidos y sus fundamentos, y precisando racionalmente y ejecutando las acciones de competencia nacional que procedan".

En la marcha participó además el excandidato presidencial de la otrora Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, diputados del partido Libre, y la presidenta de la Colegio Médico de Honduras y coordinadora de la Plataforma, Suyapa Figueroa, quienes exigieron la renuncia del gobernante.



Figueroa exigió al Parlamento hondureño que "legisle para el pueblo" y "le ponga suficiente combustible al avión presidencial para que lleve (al gobernante) a Estados Unidos".



La coordinadora de la Plataforma pidió al Parlamento que exija “la entrega inmediata” de CC-4 (Juan Orlando Hernández) para que “rinda cuentas” en Estados Unidos.