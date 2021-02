Manifestación de Pachakutik fue pacífica y llegó hasta CNE y Fiscalía

Cientos de indígenas, principalmente de la Sierra centro, algunos con camisetas blancas donde se leía "Yaku, presidente" se plantaron frente a las vallas metálicas y concertinas (alambres de púas) que cercan a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, la tarde de este martes 23 de febrero del 2021.

La manifestación permaneció en el sitio durante tres horas hasta las 17:00 y fue pacífica, incluso, hubo grupos folclóricos que acompañaron a quienes también portaban la bandera multicolor que caracteriza al movimiento Pachakutik.



Aunque la mayoría cubría su nariz y boca con mascarillas de tela, otras medidas de bioseguridad como el distanciamiento social de dos metros para prevenir contagios del covid-19 no se cumplieron.



No fue necesaria la actuación de la Policía que con equipos antimotines, carros cisternas y caballos, reforzó la seguridad en el lugar.



A la cabeza de la manifestación llegó Yaku Pérez. Acompañado de dirigentes y asambleístas electos de Pachakutik, ingresó al auditorio del CNE.



Pérez fue recibido por el secretario del CNE, Santiago Vallejo, a quienes entregó una docena de cajas de cartón que -según dijo- contenían 16 mil actas con inconsistencias para pedir el recuento de votos al 100% en Guayas y en un 50% en otras 16 provincias.



El candidato pidió a la entidad sumillar las actas, lo que demoró el trámite. Mientras a las afueras sus seguidores gritaban consignas como "democracia, sí. fraude no".



Cuando abandonó el CNE, Pérez apuró el paso y sus seguidores recibieron la instrucción de acompañarlo hacia la Fiscalía General del Estado para insistir en un peritaje al sistema informático del organismo.



Hasta la Fiscalía también llegó una marcha del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) para exigir que se garantice transparencia en el proceso electoral.