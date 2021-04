Por manejo de las vacunas contra covid-19, ¿otro funcionario es removido de la Zonal de Quito?

En un breve memorando, el excoordinador Zonal de Salud 9 (Distrito Metropolitano de Quito), Manuel Hernando Santillán, detalla el pedido que le hicieron las autoridades sanitarias: que vacune contra el covid-19 a funcionarios de la Fiscalía General del Estado.

El excoordinador fue separado de su cargo ayer, miércoles 21 de abril del 2021. El Ministerio de Salud, en un comunicado, explicó que su salida se dio tras los inconvenientes registrados en el punto de inmunización anticovid-19, ubicado en el Centro de Exposiciones Quito.

Allí se observaron filas de personas, en su mayoría adultos mayores, esperando para la inoculación. Hasta allá también llegó el personal de la Procuraduría General del Estado para cumplir con el mismo proceso, lo que provocó que personas, que bordean los 70 y 80 años, esperaran.



La Procuraduría, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, mencionó que el personal “como parte de su misión constitucional y legal, representa al Estado o en audiencias presenciales y demás diligencias procesales de la administración de Justicia. Sobre esta base su personal, al igual que el de otras instituciones del sector justicia, fue incluido por el Ministerio de Salud Pública (MSP) dentro de la lista de las instituciones que recibirán las vacunas contra el covid-19 en la actual fase uno del proceso de vacunación”.

También se señala que los funcionarios de la sede matriz de la entidad fueron convocados el 21 de abril para recibir la primera dosis. “Lamentamos que la convocatoria del MSP haya generado contratiempos en el proceso de vacunación de personas de la tercera edad y vulnerables, a pesar de que el personal de la Procuraduría asistió en el horario que se le asignó y respetando la fila establecida”.



Sin embargo, Santillán presentó un memorando con fecha del miércoles 21 de abril del 2021 y número MSP-CZ9-2021-6347-M en el cual se señala: “Estimada señora viceministra (Carmen Berrones), mediante llamada telefónica realizada por su persona, recibí la disposición verbal de llevar a cabo el proceso de vacunación a la Fiscalía General del Estado; por ser una disposición verbal, solicité a usted, que la Disposición se la realice mediante quipux para poder liberar el biológico. Adicionalmente, también tuve la disposición verbal del Sr. Ministro (Camilo Salinas) quien manifestó que debía solventar esa necesidad”.



Líneas más abajo aseguró que actuó bajo presión del asesor del ministro, por lo que “procedí a disponer de 250 dosis; las mismas que no tenían una lista para ser utilizadas”.

Además, comenta que “se decidió vacunar a las personas con vulnerabilidad; por lo que, hasta esa hora, no se ha recibido el quipux de descargo con directrices para la vacunación a la Fiscalía General del Estado”.



En su cuenta de Twitter, Santillán señala que “esa es la verdadera causa” por la cual salió del Ministerio del ramo. “Tengo una trayectoria de tener la cara y las manos limpias”.



Para Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, el cambio constante de coordinadores zonales afecta la situación sanitaria en la capital que es la primera ciudad con más casos confirmados de covid-19.



“No puede ser que la máxima autoridad de la provincia sea removida cada semana y que la excusa sea un mal proceso de inmunización… Todos los procesos son detenidos porque no hay coordinador. Si a él le dicen que debe vacunar adultos mayores en el Centro de Exposiciones y, luego en la noche le dicen que debe inmunizar a los de la Procuraduría, ¿qué hace? Debe existir mayor coordinación entre entidades”.

Además opinó que "la administración de las vacunas continúa de forma irregular y es una pena. Primero se debió vacunar a los profesionales de la salud y en todo caso, conjuntamente a los adultos mayores y personas vulnerables. Pero eso no ha sucedido. Se han abierto varios frentes, no terminan con un grupo y empiezan a inmunizar a otro y no concluyen los anteriores".

El doctor Álvarez manifestó su preocupación sobre el uso de las dosis, las dos aplicadas deben ser de la misma farmacéutica. Y recordó que el anterior ministro de Salud, Mauro Falconí, denunció que se movilizaron a Quito dosis de Pfizer que estaban destinadas a la segunda dosis en Manabí.



"Una pena que saquen al doctor Santillán. Gracias a él conseguimos como Colegio Médico de Pichincha un convenio para que el próximo sábado 24 y domingo 25 (abril 2021) se les inmunice. Son para unos 3 300 colegas, al menos para los que se inscribieron. Y se logró luego de un trámite burocrático, cada semana nos pedían cambios en las matrices y presentar oficios con diferentes nombres de coordinadores zonales".



Camilo Salinas, ministro de Salud, se refirió al contenido de la carta del excoordinador Zonal de Salud. "Él cometió un gran error de vacunar sin autorización del Comité Técnico de Vacunación a personas que no estaban en el grupo de edad ni grupos prioritarios, por eso salió y está puesta la denuncia... La Fiscalía, docentes, bomberos, ATM, jueces, personal de limpieza, personas con discapacidad etc. sí están en la fase uno".



Consultado sobre a qué funcionarios vacunó sin estar en el grupo de prioritarios, Salinas dijo que se trata del personal de la Procuraduría. "Ese grupo no está en esta fase".

Este Diario espera concretar una entrevista con el doctor Santillán.