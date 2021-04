En Manabí se realizarán operativos para evitar las aglomeraciones en las elecciones del 11 de abril

En Manabí, los Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales se reunieron para determinar el plan de seguridad, que estará vigente el 10 y 11 de abril del 2021. Además, las medidas de restricción regirán desde la otra semana.

En Chone se cerrarán los accesos hacia los recintos electorales. 540 funcionarios, entre policías, agentes de tránsito, militares, bomberos y agentes de la Cruz Roja, se encargarán de los operativos en los recintos electorales.



Ellos controlarán que no haya comerciantes informales en los alrededores de las Juntas Receptoras del Voto. En el exterior de la escuela México habrá una carpa para brindar primeros auxilios.



Lenin Saltos, representante del Municipio de Chone, señaló que durante el fin de semana no se podrá ingerir alcohol, los gimnasios y lugares a fines seguirán cerrados. Las personas que no usen las mascarillas serán sancionadas.



Según el Municipio de Chone, el COE mantendrá las medidas de la última resolución y deberá reunirse en los próximos días.



En Portoviejo, el COE sesionó este 9 de abril del 2021 y evaluaron la situación epidemiológica por el covid-19 y las elecciones presidenciales de este 11 de abril.



Hasta este 9 de abril, el 97% de las camas de cuidados intensivos en Portoviejo estaba copada.



Según la resolución, las 15 medidas emitidas por el COE podrán modificarse o ampliarse de acuerdo a la situación epidemiológica por el covid-19.



Para evitar aglomeraciones habrá personal municipal, que controlarán el comercio ambulante y dirigirán el tránsito vehicular el domingo 11 de abril. Las calles hacia los recintos estarán cerradas.

Además, la playa de Crucita, el manglar de la Boca y los balnearios de agua dulce estarán cerrados hasta el próximo 18 de abril. A partir del 19, el horario será hasta las 17:00 con un 25% de aforo.



Los cines, teatros y canchas deportivas se mantendrán cerrados. Los velorios de personas que contrajeron covid-19 quedaron prohibidos.



Los velatorios en las viviendas, por otras causas de muerte, se podrán realizar con un aforo de 10 personas máximo. Mientras que las salas de velación tendrán un aforo del 30%, de acuerdo con su capacidad.



Los gimnasios no podrán abrir hasta el 18 de abril. A partir del 19 trabajarán con un 20% del aforo del local.



Seguirán prohibidas las reuniones sociales en espacios públicos y privados.



Los restaurantes y otras actividades comerciales podrán trabajar con un aforo del 50% hasta las 22:00 y hasta las 02:00 con servicio a domicilio.



El COE también autorizó el consumo de bebidas alcohólicas en los restaurantes como acompañante de los alimentos. Solo se podrán vender dos por persona.