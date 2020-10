En Manabí se ejecuta un plan de contingencia en las vías durante los cuatro días de descanso

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde este 30 de octubre del 2020 se aplica un plan de contingencia en las vías de Manabí, que funcionará hasta el 3 de noviembre del 2020.

Según la Prefectura de Manabí, se tiene previsto que en las principales arterias provinciales haya una ambulancia, una grúa para el servicio en la vía concesionada Puente Bellavista – Redondel La Tejedora, tres máquinas pesadas y una camioneta de logística para apoyo a emergencias, siniestros, limpieza y habilitación vial.



Además, habrá personal de la Prefectura que ayudará a auxiliar a las personas que sufran emergencias o percances en la vía. Para esto estarán disponibles cinco asistentes prehospitalarios, cinco conductores de ambulancias, 13 auxiliares de mantenimiento vial, tres supervisores de mantenimiento vial, un paramédico, cinco conductores de grúa, tres conductores de vehículos de apoyo y cuatro gestores de riesgos.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial señaló que en 21 de los 22 cantones manabitas estarán cerrados los cementerios públicos y privados. Afuera de los camposantos habrá policías y militares, que vigilarán para que las personas no ingresen y ayudarán a controlar que en los sepelios no haya aglomeraciones.



En Jipijapa se atenderá en tres áreas de triaje a pacientes con síntomas de covid-19 durante los cuatro días el feriado. En ese cantón se registró este 30 de octubre una reunión del COE cantonal donde se decidió no abrir los cementerios. Habrá restricción vehicular de 23:00 a 05:00 y solo se podrá vender bebidas alcohólicas a domicilio. Las personas no podrán usar los espacios públicos para consumir licor.



El Municipio también anunció que se habilitó la playa de la parroquia Puerto Cayo, de 05:00 a 16:00. Esas medidas entrarán en vigencia desde el sábado 31 de octubre.



En Manabí, las 27 playas estarán habilitadas en feriado, pero no se podrá consumir bebidas alcohólicas, se deberá portar la mascarilla y evitar aglomeraciones.



En la mayoría de los cantones manabitas están prohibidos los eventos deportivos en canchas, donde se aglomeran personas. Las reuniones sociales no deberán exceder las 25 personas.