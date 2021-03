Manabí no adjudica escaños; el TCE debe decidir la apertura de 136 urnas

Manabí aún no adjudica los nueve escaños que reparte la tercera provincia más poblada del país porque aún hay recursos de impugnaciones que se están resolviendo ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Maricela Marriott, presidenta de la Junta Electoral de esa jurisdicción de la Costa, afirmó la mañana de este 25 de marzo del 2021 que "aún está largo el proceso" para culminar con las elecciones de la primera vuelta.



¿Por qué? Explicó que, tras culminar con el escrutinio, Avanza, Suma, el PSC y Pachakutik presentaron reclamaciones para abrir más de 400 actas por supuestas inconsistencias. Sin embargo, la Junta resolvió la revisión de 171 actas en la circunscripción Sur.



"Sin embargo, el pleno del CNE nos dejó sin efecto esa resolución tomada por la Junta Provincial y nos devolvió todo el expediente pidiendo una aclaración".



Marriott informó que ese pedido de aclaración fue impugnado en Quito por Unión por la Esperanza (Unes) ante el TCE. "Se reclamó que por qué nos permiten hacer otra resolución, pero el Contencioso le da la razón al pleno y dice que sí, que sí se puede hacer otra resolución, eso es lo que se resolvió el 24 de marzo".



La presidenta agregó que el pleno del TCE ya tiene la resolución aclarada. "Ahora, con la nueva resolución, ya no son 171 actas sino 136 tras una revisión exhaustiva. Se envió al pleno y aún se debe decidir si se aperturan o no, una vez negada la impugnación de Unes".



De acuerdo con Oswaldo Rodríguez, procurador común de la alianza 1-5, un segundo reconteo no tiene valor legal y adolece de nulidad absoluta por cuanto las Juntas Receptoras del Voto que constan como aceptadas ya habían superado la inconsistencia.

Carlos Vera, candidato a asambleísta por el PSC en el distrito sur de Manabí, afirmó que el rechazo a la "pretensión de Unes" allana el camino para abrir 136 urnas con "lo cual se conocerá la verdadera intención del voto en esta provincia".