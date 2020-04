22 cantones de Manabí decidieron el semáforo rojo desde el 4 de mayo del 2020

LEA TAMBIÉN

El prefecto, los 22 alcaldes y los presidentes de las juntas parroquiales de Manabí resolvieron por unanimidad acogerse al semáforo rojo, dentro de la emergencia sanitaria por el covid-19.

El Gobierno provincial informó que en una sesión virtual, en la tarde de este martes 28 de abril del 2020, se acogió la iniciativa del prefecto Leonardo Orlando para presentar una propuesta desde Manabí para enfrentar la crisis sanitaria, alertar sobre el peligro de pasar de la fase de aislamiento a la de distanciamiento, y el rechazo a que la decisión recaiga sobre los Comités de Operaciones de Emergencia cantonales (COE).

De esta manera, el territorio manabita no entrará a la fase de nueva normalidad, prevista para este 4 de mayo del 2020, según el anuncio del Gobierno.



Manabí es la cuarta provincia del país –después de Guayas, Pichincha y Los Ríos- que tiene la mayor cantidad de personas enfermas con el coronavirus. En el reporte de este martes 28 de abril se detalló que tiene 554 casos. La mayor cantidad de pacientes está en Portoviejo y Manta.



Las autoridades pidieron que de forma urgente el Gobierno cumpla con el pago de las alícuotas y deudas con Prefectura, municipios y parroquias para atender la emergencia sanitaria.



Orlando indicó que es importante contar con información precisa y actualizada, así como hacer un número mayor de pruebas. Se propuso la conformación de una mesa técnica que integre a expertos en salud, epidemiología y ramas científicas afines.



En este encuentro, Domingo López, alcalde de Pichincha y presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador de esta provincia, destacó que no se puede pensar en cantón por cantón sino en función de todo el territorio.



Patricio Zambrano, alcalde de Rocafuerte, señaló que son prioritarias las acciones que privilegien la salud. “La economía se la puede recuperar, pero las víctimas no.



El alcalde de Manta, Agustín Intriago, manifestó que hay riesgos en tener a una jurisdicción con una medida y a las otras con una diferente.



El alcalde de Junín, José Intriago, quien es médico, opinó: “si no pudimos contener esto (el contagio) con el aislamiento, mucho menos lo vamos a hacer con el distanciamiento”.