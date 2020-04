Con Miami-Dade como foco principal, el covid-19 se extiende por Florida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los casos confirmados de covid-19 en Florida (EE.UU.) desde que en marzo pasado la pandemia llegó a este estado aumentaron a 16 364, las muertes a 354 y las hospitalizaciones a 2 149, según un informe divulgado este jueves 9 de abril del 2020 por las autoridades de salud.

El Departamento de Salud de Florida había informado el miércoles por la tarde de 15 698 casos, 323 muertes y 2 082 hospitalizaciones.



Los condados vecinos de Miami-Dade y Broward reúnen en conjunto 8 199 casos y 129 muertes, lo que significa que dan cuenta de la mitad del total del estado en ambos casos. Miami-Dade tiene 5 745 casos, 66 de ellos mortales, y Broward, 2 454 y 63 muertes.



El condado de Palm Beach, en el que el presidente Donald Trump está empadronado tras haber cambiado su domicilio particular de Nueva York a la ciudad de Palm Beach, donde está enclavada su mansión y club privado Mar-a-Lago, tiene 1 260 casos de covid-19 y el mayor número de muertos por esa enfermedad de todo Florida: 73.



En el mapa del covid-19 en Florida todavía hay un condado sin casos confirmados, Liberty (noroeste), y varios otros de la misma zona con cifras no superiores a 10.



El estado está bajo una orden de confinamiento obligatorio, que permite a los habitantes salir a la calle para hacer compras de productos básicos y hacer ejercicio y, si no hay normas locales que lo impidan, también asistir a ceremonias religiosas.

​

Los negocios no esenciales están cerrados y las cifras de solicitudes de ayuda por desempleo han trepado como en el resto del país. Según el Departamento de Trabajo, 6,6 millones de estadounidenses han solicitado esas ayudas en la última semana.



La Reserva Federal (Fed) anunció hoy un nuevo programa de préstamos de USD 2,3 billones para respaldar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los Gobiernos estatales y locales ante la crisis económica desencadenada por la pandemia del coronavirus.

Este jueves, Estados Unidos se mantiene como el país con el mayor número de infecciones por covid-19 del mundo (más de 432 000), seguido de España (unos 152 000) e Italia (139 000), según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.