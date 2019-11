La mamá de Marco Oto dijo en la Asamblea que lo que busca es limpiar el honor de su hijo

LEA TAMBIÉN

Himelda Rivera, mamá de Marco Oto, uno de los jóvenes que fallecieron tras caer del puente de San Roque (centro de Quito) en el marco de las protestas de octubre pasado, asistió hoy, martes 12 de noviembre del 2019 a la Asamblea Nacional.

Fue la última comparecencia del día en la Comisión Especial que investiga las protestas en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles, de octubre pasado. Rivera explicó ante la mesa legislativa que su hijo tenía una discapacidad y que la Policía debía haberse dado cuenta de que no actuaba como el resto de manifestantes.



Oto cayó del puente después de una arremetida de bmotorizados de la Policía Nacional, el 7 de octubre pasado. Rivera dijo que su único objetivo es "limpiar el honor de su hijo". Señaló que lo catalogaron como delincuente y "eso no es justo". Contó que era un joven trabajador que estuvo siempre pendiente de ella.



Los legisladores de la Comisión le expresaron sus condolencias. El Social Cristiano, César Rohon, dijo que "si casos como estos no se esclarecen, el trabajo de la Comisión no servirá para nada".



La correísta Doris Soliz señaló que, a su parecer, ninguno de los manifestantes puede ser catalogado como delincuente. "Pueden haber protestas, que están o no equivocadas, pero no es razón catalogarlos", refirió.



Soliz también destacó que el pedido de la madre de Oto no era una reparación económica, sino que busca, sobre todo, "limpiar el honor de su hijo".



Hoy, la Comisión Multipartidista escuchó a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dirigentes del movimiento indígena y a Rivera.

Debido a las comparecencias que aún faltan y al trabajo de sistematización que se deberá realizar, se resolvió pedir una extensión de tiempo para emitir el informe.