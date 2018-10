Sospechoso de doble asesinato en Samborondón no se presentó a la Fiscalía

LEA TAMBIÉN

William R C, expolicía y sospechoso como supuesto mentalizador del asesinato de una madre e hija en una urbanización privada de la vía a Samborondón, no acudió la mañana de ayer (1 de octubre del 2018) a dar su declaración.

El fiscal Manuel Alvear, que investiga el doble crimen, dejó el pasado viernes 28 de septiembre una citación para el sospechoso para que rinda su versión libre y voluntaria. El funcionario público detalló que no existe actualmente boleta de detención contra William, quien fue separado de la institución policial por presunto tráfico de sustancias ilícitas en 2015.



Actualmente Vanesa E. C. se encuentra detenida con 30 días de prisión mientras dura la instrucción fiscal. Alvear puntualizó que se llamó al exuniformado debido a que la procesada lo vinculó al delito, acusándolo de mentalizador del asesinato de su madre y hermana.



Alvear detalló que el llamamiento a William R. C. parte luego de que su pareja sentimental y hoy detenida, lo acusara de la planificación del delito. “He escuchado una versión y necesito escuchar la otra, por eso se le hará otro llamado para que venga a la Fiscalía”, señaló.



Por su parte la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) continúa con las investigaciones.