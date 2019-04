Tarifario que fijaba valores del alumbrado fue cancelado

LEA TAMBIÉN

El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables informó, la noche del pasado lunes 22 de abril de 2019, que no se incrementarán los costos de las tarifas eléctricas en ninguna parte del país.

En un comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República se señala que: “En tal sentido, deja sin efecto la resolución N° 051/18 aprobada por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel), respecto a establecer el pliego tarifario del servicio de alumbrado público en 2019 para los sectores residencial, comercial, industrial, asistencia social, beneficio público, entidades oficiales, entre otros”.



Antes de que se conozca la anulación del tarifario, el Director Ejecutivo de la Arconel aseguró ayer, mediante un comunicado, que la tarifa que los usuarios pagan por el alumbrado público “no se ha incrementado”. Precisó que se realizó un análisis de tarifas y de cobertura de costos. Esto permitió que, por primera vez, se establezca un pliego tarifario para este servicio, considerando criterios de equidad, eficiencia energética y sostenibilidad. “Con ello se busca que quienes más consumen, paguen más por este servicio”, expresó el director de la Arconel.



Igual, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables señaló que para calcular el costo de este servicio para los sectores residencial, comercial, industrial, asistencia social, beneficio público y entidades oficiales se cuenta con 14 rangos de consumo establecidos, a escala nacional, según la resolución 051/18 aprobada por la Arconel.



Antes de este esquema, hasta el 2018, la tarifa de este servicio era fijada de acuerdo con porcentajes generales establecidos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), sin contar con un sustento técnico y económico.



Los nuevos valores que se establecieron en el derogado tarifario, que constan en las planillas de luz, causó malestar en los clientes, debido a su incremento. En los últimos días, varios usuarios vías redes sociales señalan que este rubro ha aumentado hasta en cinco veces en relación con lo que cancelaban en meses previos.



Karla Morales, quien hizo público su malestar ayer en Twitter, comentó que en marzo pasado ella pagó alrededor de USD 13 por el servicio de alumbrado, pero en la planilla que le entregaron la semana anterior este rubro subió a 44.



Esa variación hizo que el costo total de su factura de electricidad se eleve a USD 135,03, cuando usualmente, en esta temporada, pagaba 100.



Este no es un caso aislado; Guillermo Celi, asambleísta nacional (SUMA), mencionó que ha recibido denuncias por este mismo motivo de clientes de las provincias de Santa Elena, Guayas y Manabí. “Las planillas de luz de las familias de clase media de la Costa han subido en alrededor del 40%”.



Un cliente de Cotopaxi remitió también a este Diario sus planillas para exponer su situación. En estas se advierte que pagó USD 16 por alumbrado hasta febrero y desde marzo ese monto subió a 83,46.



Para conocer por qué aumenta el costo de este servicio, Celi solicitó el 18 de marzo pasado información a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).



La Arconel es la encargada de emitir cada año un esquema con las tarifas que deben cobrar las empresas eléctricas de cada localidad, por el servicio de energía eléctrica.



El tarifario que quedó sin efecto ayer fue aprobado a fines de diciembre pasado, para que aplique desde el presente año. En la página web de la Arconel se detallaban estos costos en función del consumo de energía por cliente. Los valores diferían de acuerdo a cada empresa eléctrica que existe en el país.



Este nuevo esquema, según Celi, no fue informado de manera adecuada y tampoco se consideró la actual situación económica del país.



Por esto, dijo, solicitó también que Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables; y Byron Betancourt, director ejecutivo de la Arconel, acudan el 1 de mayo a una comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.