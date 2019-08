El magnate estadounidense Jeffrey Epstein se suicidó en prisión, según medios

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El financista millonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de mujeres menores de edad, se suicidó en prisión, informaron este sábado 10 de agosto del 2019 medios de comunicación de Estados Unidos.

El hombre de 66 años se ahorcó y su cuerpo fue encontrado el sábado en la mañana, dijeron el diario The New York Times y otros medios.



Epstein ya había sido hallado a finales de julio con marcas en el cuello después de un aparente intento de suicidio.



El administrador de fondos de cobertura no logró salir bajo fianza a finales de julio, luego de comparecer ante una corte de Nueva York acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y otro de conspiración para traficar menores con fines sexuales.



El acusado, que negó los cargos, se enfrentaba a 45 años de prisión -el resto de su vida- en el caso de ser condenado.



El Centro Correccional Metropolitano, una instalación federal en Manhattan que a menudo es utilizada para alojar a sospechosos en espera o durante su juicio es considerado uno de los penales más seguros que hay en Estados Unidos.



El narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán pasó más de dos años ahí antes de ser condenado y transferido a una prisión federal en Colorado.