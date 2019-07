Magnate estadounidense  habría pagado USD 350 000 para silenciar a posibles testigos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El magnate estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de crear una red de tráfico sexual para abusar de menores de edad durante más de una década, pagó más de USD 350 000 para comprar el silencio de posibles testigos en su contra, según afirma la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

En un documento remitido este viernes 12 de julio del 2019, con el que la acusación trata de convencer al juez del caso, Richard Berman, de no conceder a Epstein la libertad bajo fianza, se detallan pagos realizados a dos personas implicadas en el polémico acuerdo extrajudicial que alcanzó el magnate en el estado de Florida en 2008.



Argumentan que el magnate el pasado mes de noviembre, tras publicar un medio local artículos de investigación sobre el mismo, habría pagado USD 100 000 a una persona y 250 000 a otra para que no hablaran sobre este pacto, por el que se le dictó una sentencia leve hace una década pese a ser acusado de abusar de decenas de menores.



Así, la Fiscalía señala que "los esfuerzos de Epstein por influir a testigos continúan hasta el día de hoy", razón por la que Berman no debería conceder la libertad condicional que solicitó este jueves su equipo de defensa, para evitar que esto vuelva a ocurrir.



Además, la acusación subrayó en los argumentos presentados este viernes 12 de julio en contra de la libertad bajo fianza que el multimillonario podría fugarse en cualquier momento, y reveló que el gobierno de EE.UU. calcula, gracias a información remitida por una institución financiera no identificada, que posee un patrimonio de unos 500 millones de dólares.



Apunta, por lo tanto, que el riesgo de que Epstein se fugue para evitar un juicio es demasiado alto, puesto que aún asumiendo que todos sus bienes estén en los EE.UU., como él alega, ninguna de las medidas propuestas el jueves por su defensa impiden que el magnate que se transfiera fondos de forma rápida fuera del país.



"Podría transferirse fondos fácilmente en cualquier momento a lugares donde el gobierno nunca los encontraría y que garantizarían que (Epstein) pudiera vivir cómodamente siendo un fugitivo", señala el documento judicial.



Además, la acusación estima que Epstein, de 66 años, acumula beneficios de al menos 10 millones de dólares al año, lo que significa que aunque se fugara y dejara en EE.UU. toda su fortuna, aun podría mantener su estilo de vida.

El jueves 11 de julio, cinco días después de su arresto, la defensa presentó una lista con 14 peticiones y ofertas para intentar evitar que el juez del caso dicte prisión incondicional para el acusado.



Su equipo muestra la disposición de Epstein a pagar una fianza que estaría avalada por su residencia neoyorquina, valorada en USD 77 millones, y también ofrecen como garantía su avión privado y la casa que su hermano Mark posee en West Palm Beach, Florida, entre otras cosas.



Epstein está acusado de ayudarse de empleados y colaboradores para atraer a sus residencias a niñas, a quienes pagaba cientos de dólares tras cometer actos sexuales contra ellas pero también para que reclutasen a nuevas potenciales víctimas, "al menos" entre 2002 y 2005.



El magnate financiero ya se enfrentó a acusaciones similares en Florida, pero en 2008 alcanzó un acuerdo extraoficial con la Fiscalía para que se cerrara la investigación, que lo podía haber enfrentado a cadena perpetua.



Este polémico acuerdo ha llevado al hasta ahora secretario de Trabajo de Trump, Alexander Acosta, a dimitir de su puesto por las críticas recibidas, dado que él era el fiscal federal de EE.UU. en la región en ese momento.