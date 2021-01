Magnate mexicano Carlos Slim, de 80 años, contagiado con covid-19

El magnate mexicano Carlos Slim, que el próximo jueves 28 de enero del 2021 cumplirá 81 años, padece covid-19 con "síntomas menores" desde hace más de una semana, informó este lunes 25 de enero su hijo, Carlos Slim Domit.

"Les comento que mi papá de manera preventiva asistió al Instituto Nacional de Nutrición para análisis clínicos, monitoreo y tratamiento oportuno, está muy bien y ha tenido una evolución muy favorable al covid a más de una semana de síntomas menores", escribió en Twitter el heredero del empresario.

Carlos Slim, nacido en Ciudad de México en 1940, es el hombre más rico de México con una fortuna estimada en USD 52 000 millones.



La Fundación Carlos Slim firmó en agosto pasado un convenio para contribuir a la producción entre Argentina y México de la vacuna contra la covid-19 de AstraZeneca, que gracias a su donación será distribuida por toda Latinoamérica.



El acuerdo con la farmacéutica contempla una provisión inicial de 150 millones de dosis en la región latinoamericana, excluyendo Brasil, cubierto por el acuerdo de AstraZeneca con el Gobierno de ese país.



México ya está envasando estas vacunas, pese a que todavía no han llegado al mercado.



En privado, el magnate es conocido por su sencillez y austeridad, y en público, por su buen olfato para los negocios, que lo ha llevado a sus 80 años a amasar más de USD 52 000 millones, según el listado de las mayores fortunas del mundo de la revista Forbes de 2020.



Slim llegó a encabezar esa lista entre 2010 y 2012 y actualmente ocupa la posición 12 a nivel mundial, ya que se vio afectado en los últimos años por el a veces irregular desempeño de la operadora de telefonía móvil América Móvil, que, no obstante, sigue siendo la mayor firma de telecomunicaciones de América Latina.



El empresario mexicano tiene también el Grupo Financiero Inbursa, que opera un banco, una casa de bolsa, una administradora de fondos de retiro y una aseguradora, entre otras filiales.



Mantiene el control de sus empresas principalmente a través del Grupo Carso, uno de los conglomerados más importantes de México, que incluyen entre otros al Grupo Condumex (de construcción), la compañía Carso Infraestructura y Construcción, Carso Energy (dedicada a gasoductos y energías no renovables) y el Grupo Sanborns (cadena de cafeterías y establecimientos comerciales).



A través de Inversora Carso, Slim se convirtió en 2016 en el principal accionista de la constructora española FCC.



Slim es socio mayoritario de equipos de fútbol, entre ellos del Real Oviedo, de España y sostiene el proyecto escudería Telmex, del que salió el piloto mexicano de F1 Sergio Pérez, a quien ha apoyado durante toda su carrera.

En España tiene además participación en La Caixa, donde entró en el accionariado en 2011 tras comprar una participación en Criteria antes de convertirse en Caixabank.