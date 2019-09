Seis magistrados nacionales no rindieron la evaluación oral

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura clausuró ayer (10 de septiembre del 2019) la fase de la evaluación oral de las sentencias a jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

Según la entidad 36 magistrados fueron convocados al Complejo Judicial Norte, en Quito, durante los cuatro días que duró el proceso. De ellos, seis no se sometieron a la prueba.



Rosa Merchán, María del Carmen Espinoza, Luis Enríquez y Miguel Jurado no asistieron y presentaron documentos en los que manifestaron su resistencia a someterse a la valoración.



Tampoco acudió el exjuez Merck Benavides, pues renunció al Alto Tribunal, en junio pasado. En cambio, la exconjueza Janeth Santamaría, quien también renunció a su cargo, se presentó, pero no realizó su exposición.



La idea de esta evaluación fue comprobar la capacidad argumentativa y el manejo de técnicas orales. La calificación fue sobre 15 puntos.



En las comparecencias de los magistrados estuvieron presentes los miembros del Pleno de la Judicatura, el Comité de Apoyo a la Evaluación y los veedores ciudadanos.