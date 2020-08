La Magdalena tiene la mayor tasa de prevalencia de covid-19 en Quito

LEA TAMBIÉN

No son consideradas parroquias conflictivas, ni forman parte de las siete zonas donde el Municipio de Quito, el Ejército y la Policía realizan megaoperativos para contener la propagación del coronavirus.

La Magdalena y Chimbacalle son dos parroquias del sur de la capital donde no hay mayores aglomeraciones, como por ejemplo ocurre en Chillogallo o en el Centro Histórico.



Sin embargo, están en la lista de parroquias con mayor prevalencia del coronavirus tomando en cuenta su número de habitantes.



La Magdalena tiene 27 919 pobladores y hasta este lunes 10 de agosto del 2020 contaba con 824 casos. Es decir, allí, la tasa de prevalencia es de 30 contagiados por cada 1 000 habitantes, lo que la ubica a la cabeza del listado.



Le siguen las parroquias usualmente complicadas donde las autoridades han volcado sus esfuerzos con más controles, como Cotocollao, Centro Histórico, Chillogallo, Belisario Quevedo y Chavezpamba. Pero en el puesto número seis aparece un nuevo sector: Chimbacalle.



En esta parroquia (también ubicada en el sur de la urbe) habitan 35 682 personas y hasta el 10 de agosto contaba con 663 casos. Es decir, su tasa de prevalencia por cada 1 000 habitantes es de 19 (ver gráfico).



Esta tasa es similar a la de la parroquia Chavezpamba, pero esta última localidad tiene apenas 735 pobladores y solo se han confirmado 14 contagios, por lo que demanda más pruebas de laboratorio, para conocer su real situación.



A diferencia de La Magdalena o Chimbacalle, en Calderón, una de las zonas con mayor contagios y la más poblada de Quito, hasta el lunes 10 de agosto se registraron 960 positivos, pero su tasa por cada 1 000 habitantes, es de 4, lo que la ubica en el puesto número 38 entre las parroquias con más contagios tomando en cuenta su población. Esta misma tasa tienen otros sectores populosos, como Quitumbe, Conocoto y Puengasí.



Usualmente no hay mayor movimiento en las calles de La Magdalena. El martes 11 de agosto, pocas personas salieron a la plaza central a tomar sol. A las 11:50, una mujer con dos niños alimentaba a las palomas. Todos usando mascarilla y con distancia.



En esta parroquia no hay una zona que aglutine al comercio informal, sino que los vendedores autónomos están ubicados a lo largo de las vías más importantes, donde se venden fundas de frutas y verduras casi en cada esquina.



Para Amanda Proaño, líder del sector, la razón de los contagios es justamente esa, la cantidad de ventas en la calle. Asegura que las personas suelen comprar sus productos de primera necesidad , sobre todo alimentos, a quienes venden en el espacio público.



Otros informales se instalaron en la vía Huaynapalcón. En la Aushyris se reunieron dos grupos de libadores. Consumían cerveza y agua ardiente. No utilizaban mascarillas e irrespetaban los distanciamientos.



En la plaza cívica Eloy Alfaro, ubicada en la avenida Alonso de Angulo, un grupo de médicos particulares instaló una carpa en la que se tomaban pruebas de diagnóstico de covid-19 a bajo precio. Las rápidas costaban USD 17,50 y las PCR se ofertaban a USD 64.



Desde temprano, varias personas hicieron fila para realizarse los exámenes. “He tenido contacto con dos compañeros del trabajo que contrajeron covid-19”, indicó Alejandro.



A Marcelo le dolía el cuerpo y tenía malestar en la garganta. “Uno de mis amigos se enfermó y mantuve contacto con él en la empresa de seguridad en donde laboro. Por suerte mi familia en casa está bien”. Contó que uno de sus parientes falleció días atrás por el virus. Cada vecino conoce a alguien cercano que murió luego de ser contagiado.



En Chimbacalle, en cambio, hay más movimiento. En el centro de salud ubicado en la calle Juan Borgoñón y avenida Juan de Alcázar, cinco personas con síntomas de coronavirus esperaban por un turno en las afueras de la carpa que instaló allí el Ministerio de Salud.



Los moradores coincidieron que los días más conflictivos son los martes y sábados cuando hay feria en Chiriyacu. En sectores como las cinco esquinas y en los alrededores del mercado hay abundante comercio informal.



Alejandro Jaramillo, director metropolitano de Seguridad Ciudadana considera que uno de los mayores problemas allí es el comercio informal. Aseguró que los operativos en ambas zonas son frecuentes.



Desde el viernes hasta el lunes, los agentes metropolitanos desalojaron a 284 vendedores sin permiso en La Magdalena y a 628 en Chimbacalle.

En las dos zonas han identificado irrespeto a las normativas. En La Magdalena, intervinieron en 47 eventos con personas practicando deportes colectivos, tumultos en zonas comerciales, y demás. No son frecuentes las fiestas clandestinas ni los escándalos, pero si las personas libando en espacios públicos. En ambas parroquias, se sancionaron a 65 personas por esa falta.