En La Magdalena, sur de Quito, se preparó una colada morada gigante

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La música estridente que salía de uno de los parlantes colocados en los patios del mercado La Magdalena atraía la atención de los peatones y conductores que transitaban este sábado, 24 de octubre del 2020, por este barrio del sur de Quito.

Cautivados por los ritmos, la gente se acercó y descubrió que en el patio central había una fila de personas esperando comprar un vaso de colada morada, la más grande elaborada por las mujeres que trabajan en este lugar. El olor dulde y penetrante de esta bebida hacía que la espera valiera la pena.



Carlos Hernández permaneció cerca de media hora en la fila para adquirir una tarrina de colada y dos guaguas de pan. Según Hernández, es más económico comprar la colada en el sur de Quito.



Cuando se enteró de que en el mercado La Magdalena iban a preparar este potaje característico del Día de Difuntos, no lo pensó dos veces y permaneció pendiente para adquirir esta bebida en este lugar. Dijo que la espera valió la pena, porque esta colada es bien espesa y tiene un sabor único.



Mientras tanto, con una cuchara de palo, Evelyn Donoso, presidenta del Mercado, mezclaba la colada morada que tanto le costó preparar a ella y a otras 20 mujeres más. Es la más grande que ha preparado en toda su vida, pero según recordó no será la única vez que lo haga. Cada año se plantea un reto nuevo, así que habrá que esperar al próximo año para saber qué nuevos platos elabora.



Comentó que fue su madre quien le enseñó a elaborar esta bebida tradicional de finados. Ella, al igual que otra docena de mujeres, ha participado en concursos de colada morada en el barrio La Magdalena, ubicado en el sur de Quito. Y ha ganado varios de estos eventos y quizás por esta razón su colada, preparada con la ayuda de otras mujeres, tuvo tanto éxito este sábado. La fila para adquirir un vaso de esta bebida, así como las tarrinas de dos litros, era de media cuadra y salía de las puertas del Mercado.



Ellas prepararon colada para mil vasos y hasta el mediodía de este sábado ya habían vendido más de 500. Cada tarrina tenía un precio de USD 2 incluida la guagua de pan. En cambio, por la compra de USD 4 en productos adquiridos en el Mercado, el comprador recibía un boleto para reclamar un vaso de colada morada.



Valeria Vilañeza también ayudaba en la entrega de los vasos y las tarrinas. Ella es conocida en este lugar por preparar las mejores coladas. De hecho, también ganó el concurso realizado el año anterior. Comenta que no hay secretos para prepararla, solo mecer la colada con una cucharada de palo y utilizar muchas frutas frescas.



Sandra Recalde acudió con sus amigas y no le importó esperar en la fila por más de media hora para recibir su tarrina. Según indicó, las mujeres del Mercado de La Magdalena son reconocidas por su preparación.



Junto a la olla de la colada morada, se había dispuesto una mesa con guaguas de pan de diferentes tamaños y rellenas de diferentes sabores: manjar, mora, piña y guayaba.