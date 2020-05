Maestros de planteles públicos aún no reciben el sueldo de abril del 2020

LEA TAMBIÉN

Representantes de la Red de Maestros y de la Unión Nacional de Educadores (UNE) señalan que a la fecha no han recibido las remuneraciones de abril del 2020. Por segundo mes consecutivo, desde el inicio de la emergencia sanitaria por el covid-19 experimentan estos retrasos.

Nelly Miño, subcoordinadora Nacional de la Red de Maestros, dijo que no ha sido acreditado ese rubro hasta la noche de este lunes 5 de mayo del 2020. Añadió que no tienen información sobre cuando recibirán su sueldo. Y eso les preocupa porque son madres y padres de familia.



En igual sentido se pronunció Isabel Vargas, presidenta de la UNE. Señaló que como gremio aún no han emprendido ninguna acción porque esperan que su sueldo les sea consignado hasta el martes 5 de mayo del 2020.



El mes pasado, el pago de los sueldos del sector público ya fue un problema para el Gobierno Nacional. Entre los maestros hay preocupación por lo que podría pasar con su sueldo del mes de abril. El de marzo se pagó después del 13 de abril, el Día del Maestro.



Los profesores de planteles fiscales se habían acostumbrado a cobrar sus salarios entre el 25 y 30 de cada mes. En el 2019 todo cambió y les depositaban el 30 o el 31. Años atrás, había paros de semanas y hasta meses, organizados por la UNE porque no se depositaban los sueldos, que en esa época eran más bajos.



En la actualidad, una persona que empieza en la carrera docente gana algo más de USD 800, hasta antes de la Ley Orgánica de Educación, aprobada entre 2010 y 2011, recibían menos de USD 400 y el aporte no era sobre esa cifra.



Miño señaló que el 30 de abril pasado, como Red de Maestros enviaron una carta a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. En esa misiva pidieron respuestas por la desvinculación de docentes.



Por su parte, la UNE realizará mañana un plantón en el Ministerio de Educación por el recorte presupuestario. “No es un recorte de recursos solo dirigido a las universidades sino a la educación en general”, manifestó.



En total en los regímenes Sierra y Amazonía y Costa y Galápagos hay 215 255 profesores.