Maestros y médicos de Honduras rechazan nuevo llamado del Gobierno al diálogo

Los maestros y médicos aglutinados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación de Honduras rechazaron este lunes 17 de junio del 2019 una nueva invitación a un diálogo que les hizo el Gobierno para buscar una solución a la crisis social, política y económica que afecta al país.

La presidenta del Colegio Médico de Honduras y líder de la plataforma, Suyapa Figueroa, dijo a periodistas que no asistirán al "Diálogo nacional por la educación y la salud" al que ha convocado el Gobierno para el miércoles y jueves porque "es falso" y se estaría celebrando solamente con sectores afines al poder Ejecutivo.



Mejor sería, indicó Figueroa, que el Gobierno se sume al "Diálogo alternativo ciudadano", que mañana iniciará esa plataforma con representantes de diversos sectores sociales del país, que asistirán de manera "voluntaria".



Los ministros de Educación, Arnaldo Bueso, y Salud, Alba Consuelo Flores, anunciaron hoy el inicio del "Diálogo nacional por la educación y la salud", que es continuidad del instalado la semana pasada por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, al que no asistieron los líderes de la plataforma que lidera Figueroa.



Bueso dijo que se giraron las invitaciones a todos los actores claves en el diálogo, desde los presidentes de los colegios magisteriales, hasta la representación de padres de familia y maestros.



Añadió que el miércoles a las 10:00 hora local (16:00 GMT) se instalarán las mesas de trabajo en educación y que la mayoría de los sectores invitados han confirmado su asistencia.



El alto funcionario explicó que se hará un diagnóstico de cómo está la educación en el país, se recibirán las propuestas de cada actor clave en el diálogo y se buscará las metas a corto, medio y largo plazo por cumplir.



La ministra de Salud señaló que la mesa de ese sector se instalará el jueves a las 14.00 horas locales (20:00 GMT) y contará con la presencia de todos los actores claves en el proceso de diálogo.



Según Flores, en el encuentro se definirá la agenda temática, que será consensuada a través de una metodología que permitirá ver resultados a corto, mediano y largo plazo.



"Agradecemos a los múltiples sectores que participarán del diálogo, esperando construir un nuevo sistema de salud para el beneficio del pueblo hondureño", expresó la ministra.

La crisis fue derivada por dos decretos que el Parlamento hondureño aprobó en abril asociados a la Ley de Reestructuración y Transformación de los Sectores de Salud y Educación que, según un sector de los maestros y médicos, se orientaban a privatizar esos servicios y a despidos masivos de personal.



El Parlamento y el Gobierno reiteraron que eran falsas esas ideas, pero los docentes y galenos continuaron firmes en su exigencia de que los polémicos decretos fueran derogados.



El 2 de junio, el Ejecutivo anunció la derogación de los dos decretos y la instalación de dos mesas de trabajo, pero los maestros y médicos no creen en el acercamiento propuesto por el Gobierno y dicen que se trata de "otro engaño" oficial.



Además, no han cesado, desde inicios de mayo, los paros en las principales ciudades del país, de los que algunos terminan en manifestaciones violentas que son disueltas con gas lacrimógeno por la Policía Nacional.



Las protestas, que además representan pérdidas millonarias para el país, afectan a estudiantes del sector público de todos los niveles, que en un alto porcentaje no está recibiendo clases, y a muchos enfermos que no son atendidos en los hospitales del Estado.