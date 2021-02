Maestros piden devolución del total de descuentos de seis meses, no solo USD 200

“Gracias por devolverme USD 200, pero hasta diciembre me descontaron USD 68 mensuales, lo que significa que me siguen debiendo. Es mi propio dinero el de ese bono”, comenta una docente fiscal, que pidió la reserva de su nombre.

Sus palabras son una respuesta al anuncio gubernamental en torno a la entrega del bono de compensación de USD 200 para 325 787 servidores públicos de las áreas de salud, educación, Policía Fuerzas Armadas y agentes de la Comisión de Tránsito.



El bono estaría destinado a un total de 165 183 profesores, lo que implica todo el magisterio fiscal, señaló la ministra de Educación, Monserrat Creamer. El presidente de la República, Lenín Moreno, informó el 5 de febrero del 2021 que la compensación se entregará en este mes y que es un reconocimiento a la labor de las personas que más de cerca batallaron en la pandemia.



“Esta dádiva del Gobierno no hace justicia con el magisterio ecuatoriano, que tuvo un descuento del 8,33% de su salario durante seis meses”, opinó la subcoordinadora de la Red de Maestros, Nelly Miño. Los docentes que se ubican en la categoría menor, dijo, tuvieron un descuento de alrededor de USD 68, lo que implican casi 500 en seis meses de reducción.



“Si hablamos de la categoría intermedia, la B, fueron USD 117 de descuento. Multiplicado por seis llega casi a USD 800. Por eso los USD 200 vienen a ser una dádiva, comparada con el perjuicio que enfrentamos los docentes”.



La representante del gremio recordó que presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por ese descuento hacia el magisterio, a partir de la Ley Humanitaria, promulgada en el marco de la emergencia sanitaria.



Miño señaló que la Constitución establece que no se puede descontar al sector de salud ni al de educación en un contexto de crisis. “Si bien a nadie le van a caer mal USD 200, no es lo justo. Deberían devolver el dinero que inconstitucionalmente se disminuyó del sueldo de los docentes durante seis meses".



Otra dirigente, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), anota que la revalorización docente implicaría que se devuelvan USD 900 millones al presupuesto del Estado para educación o que se reincorpore a 10 000 maestros desvinculados. “Para nosotros no es una bonificación”.



Los docentes, apuntó Vargas, toman esos USD 200 como una devolución de parte del descuento que se les hizo a sus sueldos. El 68% del magisterio, según ella, contribuyó con un promedio de alrededor de USD 600 (100 por mes) para la emergencia sanitaria.

El malestar es general, al menos entre el círculo de sus colegas, cuenta el maestro David B. (pidió mantener en reserva su apellido). “Los docentes no estamos de acuerdo con ese bono, ya que el Gobierno nos restó durante seis meses un estimado de USD 600 y ahora nos ofrece USD 200 como bono. Me parece un absurdo. Siento que quieren contentarnos y desviar la situación. No estamos de acuerdo. El Gobierno debería devolvernos los USD 600 que nos restó del sueldo”.