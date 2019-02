Maestros ya abordan valores y ciudadanía en aulas

LEA TAMBIÉN

Mientras resuelven ejercicios de suma y resta, también aprenden sobre honestidad y respeto.



¿Cómo? La profesora Wilma Aguirre introduce en los problemas matemáticos un pequeño debate sobre ¿qué harían si al comprar un artículo en una tienda, el vendedor les entregara más vuelto del que les corresponde?

Aguirre es docente desde hace 30 años y se desempeña como tutora de los estudiantes del cuarto de básica de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, en el centro de Quito. Ella anota que la Ética, la Cívica y los valores se trabajan de forma transversal, es decir en todas las materias hay espacios para abordarlos, no como hace más de 10 años, con asignaturas específicas.



En una materia -rememora- llamada Urbanidad, cuyo contenido se debate si vuelve al horario de clases con ese u otro nombre, se enseñaba a los niños buenos modales, cómo comportarse en un espacio público o durante las comidas, respeto al compañero, no empujarlo, no golpearlo, etc.



Pero aspectos como esos también los aprende Johan Domo, de 8 años. El niño relata que no solo en clases los maestros les hablan de valores y de cómo ser buenos ciudadanos.



Hay espacios como el momento cívico que se hace en cada fecha importante y así conocen sobre la historia, los héroes y el amor a la Patria.



El martes 22, el Vicepresidente de la República y el Secretario Particular de la Presidencia adelantaron que Lenín Moreno anunciaría cambios en el pénsum educativo. Y el pasado miércoles, en cadena nacional, el Mandatario habló de valores y dijo “vamos a incorporar las materias pertinentes”. Mientras, habrá una hora diaria -dijo- en radio y televisión, con temas para que se comenten en los planteles y hogares.



También el Contrato Social por la Educación, movimiento del que salió el ministro Milton Luna, le propuso revisar la malla curricular y que se incluyan materias como ética, cívica, urbanidad y ecología.



Sin embargo, todos esos temas ya están incluidos en el currículo educativo, vigente desde septiembre del 2016.



Al respecto, el ministro Luna comentó el viernes pasado “haremos un afinamiento del currículo de Estudios Sociales, una racionalización; no es que no existe, hay sobreabundancia de contenidos”. Y enfatizó que por la carga administrativa, el docente no ha tenido tiempo de aplicarlos.



Consultado por este Diario, el Ministerio contestó, vía e-mail, que la ética y la cívica se trabajan en todos los niveles: Inicial, Educación General Básica (EGB),en los subniveles: preparatorio, elemental, medio y superior y Bachillerato General Unificado (BGU).



Es decir que los nombres de esas asignaturas ya no existen. Pero sus contenidos continúan en el trabajo en las aulas.



Este currículo, que lleva dos años y tres meses aplicándose, abarca esos temas con una estructura diferente. Es decir dentro de las asignaturas (nueve para la educación básica y 12 para el bachillerato) hay bloques que incluyen ejes temáticos, en donde se propone abordar temas de derechos, valores, ciudadanía, etc.



Así lo explica Ruthy Intriago, quien fue parte del equipo de Currículo del Ministerio de Educación y subsecretaria de Fundamentos Educativos, hasta diciembre pasado. Ella opina que es innecesario llenar de materias al currículo, pide analizar cómo el docente trabaja en sus respectivas aulas.



En eso coincide Miguel Herrera, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y exviceministro de Educación. “Todos los temas de los que se ha estado hablando en estas semanas, que varios sectores piden ubicarlos dentro de asignaturas, ya se trabajan”.



Herrera recordó que las reformas más recientes al pénsum de la primaria datan de 1996, 2010 y 2016. La Educación Inicial tuvo su primer currículum en 2014. Y que el bachillerato de 1978 no se reformó por completo hasta el 2011; la reforma más reciente fue la del 2016.



Ese currículo se desarrolla en planteles privados también. Pero con otro tipo de estrategias. Paola Jácome Pinto es docente tutora en el Colegio Johannes Kepler. Allí se organizan asambleas para hablar de temas relacionados con el civismo una vez por semana.



En Educación Inicial y Preparatoria se trata sobre valores en ámbitos como convivencia e identidad y autonomía. En la Básica General, en la asignatura de Estudios Sociales.



Mientras que en el bachillerato en las asignaturas de Historia, Filosofía y Educación para la Ciudadanía.



Esta última se trabaja exclusivamente en los primeros y segundos del BGU en el bloque de Convivencia. La materia trata sobre los derechos ciudadanos, democracia, plurinacionalidad, organización del Estado.