Maestrías de 1 635 centros extranjeros, con registro directo

Hace un año Judith Bayas, de 23 años, culminó sus estudios en Comunicación Social y se planteó una meta: lograr un título de cuarto nivel. Esta idea la motivó a buscar opciones de maestrías en una universidad extranjera.

Su aspiración es seguir un posgrado en Periodismo Digital. Para determinar la mejor oferta tomó en cuenta el costo, el tiempo de duración y el país. Así, aplicó hace cinco meses a la Universidad Santiago de Compostela en España.



Para Judith, la oferta en Ecuador es limitada en ciertas áreas y falta una mayor innovación, pues siguen las líneas tradicionales. Otro aspecto que limita su ingreso a una universidad nacional es el económico.



El precio de la maestría a la que aplicó es de USD 6 000. Mientras que en el país está entre USD 10 000 y 12 000. Desafortunadamente, no pudo concluir su proceso de postulación, ya que no logró el financiamiento. Este es otro limitante, por lo que buscará más formas de financiamiento.



El centro educativo que eligió Judith está dentro de un listado de universidades extranjeras cuyo título es registrado automáticamente en Ecuador.

En esta lista, emitida por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) este año, hay 1 635 universidades del exterior que tienen la opción de registrar de forma directa sus títulos de cuarto nivel.



Estos establecimientos tienen estándares de calidad altos, avalados por la Senescyt. Así lo explica Adrián Bonilla, subsecretario General de Educación Superior.



Cuando un plantel no está dentro de esta lista, el título sí puede ser reconocido pero sigue otro proceso. Bonilla explica que un comité -conformado por representantes de la entidad- verifica documentos del maestrante como tiempo de estudio, currículo, notas y tesis. “Se verifica, por ejemplo, si no hubo plagio”.



El año anterior hubo 6 219 títulos extranjeros de maestría registrados en la Senescyt. Es un 69% más que el 2016, en el que hubo 3 667 (ver infografía).

En Ecuador, 47 universidades cuentan con programas de maestría profesionales, de investigación, especializaciones y doctorados.



La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) abrió su período de postulación desde febrero hasta junio. Hubo 509 aspirantes pero se seleccionó a 280, explicó su director, Juan Ponce.



Las maestrías más demandadas -señala- son aquellas vincu­ladas a políticas públicas, antropología visual, género y desarrollo, economía y estudios socioambientales.



Una de las ventajas es que los aspirantes pueden optar por becas completas o parciales. Hay varias condiciones como excelencia académica, grupos étnicos y personas con discapacidad. También hay descuentos en la colegiatura.



La oferta de la UTE y de la Universidad De las Américas (UDLA) es variada. La primera cuenta con un programa de 11 maestrías y la segunda, 14. Ambas en áreas de administración, turismo o comunicación.



Según Héctor López, coordinador de Posgrados de la UTE, los posgrados tienen una duración de dos años y un costo promedio de USD 10 000. Las maestrías son de tipo profesional. Los interesados pueden conocer el proceso de postulación en las páginas web de las instituciones.



A Manuel Villavicencio, de 30 años, le interesa seguir un posgrado en Administración Educativa. Su aspiración es estudiar en el exterior. Aunque también ha revisado la oferta dentro del país.



El 2017 se registraron 12 710 títulos de maestría nacionales. Esta cifra es superior a la reportada en el 2012, con 9 133. La mayoría de los estudios se centra en áreas relacionadas a las Ciencias Sociales, Derecho, Educación y Salud.



En el país también hay una oferta virtual nacional y extranjera. En el listado de universidades foráneas que ofertan carreras y programas en línea o a distancia se contabilizan ocho universidades con sede en Australia, Canadá, España y Reino Unido.



Los títulos ‘online’ en áreas sociales no tienen problemas para su registro. Sin embargo, aquellos vinculados a la parte médica o ingenierías sí, ya que se requiere comprobar su práctica. En el artículo 35 del Reglamento sobre títulos y grados obtenidos en el extranjero se detalla que no se reconocerán las carreras en áreas de biología, biofarmacia, química, mecatrónica y otras.



En contexto



En la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se reconoce que una maestría es un grado en el que se busca ampliar, desarrollar y profundizar los conocimientos. En el país no se ofertan posgrados gratuitos. La gratuidad solo rige hasta el tercer nivel.