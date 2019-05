Indignación en EE.UU. por caso de maestra en licencia médica por cáncer que debe pagar a su suplente

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los padres de una escuela primaria en San Francisco expresaron su indignación al conocer que a una maestra en licencia médica, por un cáncer, le descuentan de su salario el pago de su suplente.

La docente, que enseña el segundo grado en la escuela Glen Park desde hace 17 años y que estará ausente por el resto del año, viene pagando casi USD 200 al día por su reemplazo, en cumplimiento con una ley del estado de California, indicaron medios de prensa.



“Los padres estábamos indignados, no lo podíamos creer”, dijo al diario San Francisco Chronicle Amanda Fried, que tiene una niña en kinder y otra en tercer grado. “Tiene que haber un error”.



Una vocera del distrito escolar dijo a la AFP que la medida no es inusual y que sigue la ley. “Esto no es exclusivo de San Francisco”, dijo Laura Dudnick en una nota. “Esta no es una regla que aplica a un solo distrito”.



Dudnick explicó que los maestros en el distrito tienen 10 días de licencia por enfermedad al año, que pueden acumular si no se usan.



Una vez agotados, tienen derecho a otros 100 días de licencia prolongada de enfermedad, durante los cuales reciben el sueldo completo menos el costo del sustituto.



Un maestro en San Francisco, la ciudad más cara de Estados Unidos, tiene un salario que varía entre USD 60 000 y USD 86 000.



Al enterarse de esta poco conocida disposición del código de educación de California, los padres de esta escuela, horrorizados, comenzaron a recaudar dinero para la popular maestra que pidió que no se divulgue su nombre.



Una campaña en Internet ya recaudó más de USD 13 700.



“Es una maestra muy buena y me entristece lo que le está pasando”, dijo al canal NBC Narciso Flores-Diaz, uno de los padres de esta escuela, que según dijo “se está uniendo para ayudarla y hacerla sentir que no está sola”.



La jefe del sindicato que representa a los maestros dijo que éste podría ser un tema en la próxima ronda de negociaciones. “Como siempre, esperamos hacer mejoras en ésta y otras partes del contrato”, dijo Susan Solomon, presidenta de United Educators of San Francisco, al Chronicle.