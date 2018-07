Maestra cuencana reportada como desaparecida regresó a su casa

LEA TAMBIÉN

Un total de 16 días estuvo desaparecida la maestra cuencana Gloria Tirado Jiménez, de 43 años. Este viernes 27 de julio del 2018 regresó a su casa por sus propios medios, informaron las autoridades de la Policía Nacional.

Ella estaba desaparecida desde la mañana del miércoles 11 de julio. Según los familiares que la buscaron todo este tiempo, Tirado salió ese día sola de su casa ubicada en el sector de El Salado, cerca de las 05:00.



Ella padecía de un fuerte dolor de cabeza y por eso le contó a su hijo, de 12 años, que iba al hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No obstante, en los registros de esta casa de salud su nombre no constaba dentro de las atenciones médicas.

Por eso, su familia estaba angustiada porque creían que algo pasó en ese trayecto y el miércoles 18 de julio realizaron una marcha de protesta en el Centro Histórico de Cuenca para exigir a las autoridades judiciales que aceleren las investigaciones.



El caso estaba en conocimiento de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Extorsión y Secuestros y de la Fiscalía de Azuay. La tarde de este viernes el gobernador de Azuay, Xavier Enderica, informó sobre la aparición de la docente que laboraba en una escuela de la ciudad.

Pero Enderica no dio detalles de la ubicación ni si se trató de un secuestro, rapto o desaparición voluntaria. Únicamente que “los familiares le informaron que está bien y que agradecían a la ciudadanía y a la Policía por la colaboración en la búsqueda”.



La buena noticia es que ya está con su familia y en buen estado de salud, dijo Enderica. “Estamos inmerso a dar seguridad y por eso desde el principio no podíamos dar detalles para no alterar el curso de la investigación”, precisó.