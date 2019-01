Nicolás Maduro arremete contra el presidente de Ecuador, Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

Nicolás Maduro pidió este miércoles 23 de enero del 2019 que no haya ataques xenofóbicos contra los ciudadanos ecuatorianos y peruanos que residen en Venezuela, tras referirse a las medidas legales de su par de Ecuador, Lenín Moreno, para controlar el ingreso de los migrantes venezolanos.



"¿Es algo muy sucio la xenofobia verdad? Entonces aquí no podemos permitir ningún ataque xenofóbico al pueblo ecuatoriano, al pueblo peruano que vive con nosotros, no, llamo al respeto".



"Ese pueblo ecuatoriano y peruano no tiene la culpa de tener un presidente nefasto como lo es Lenín Moreno", dijo Maduro ante simpatizantes apostados en el Palacio presidencial de Miraflores, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Gaidó, se autoproclamara presidente interino de Venezuela, un juramento que fue reconocido de inmediato de los presidentes de EE.UU., Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Paraguay, Perú y Ecuador.



"Vamos a darles un abrazo, y a unirnos para hacer la revolución social que ellos sueñan aquí, sí, tenemos que hacerlo", dijo Maduro, respecto a los extranjeros que viven en Venezuela.



La víspera del mensaje de Maduro se había divulgado en las redes sociales el ataque en Caracas a un ciudadano ecuatoriano, como una supuesta represalia a los incidentes que se desataron tras el femicidio en Ibarra, en donde la joven Diana Carolina fue mantenida como rehén durante 90 minutos antes de sufrir un femicidio en manos de su captor, su novio, frente a policías ecuatorianos.

Nicolás Maduro tildó de "nefasto, nazi fascista, antibolivariano y traidor" a su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno, por "promover ataques xenófobos en contra de los inmigrantes venezolanos" https://t.co/hgck0LIXhR pic.twitter.com/ueCXD9Npxf — RT en Español (@ActualidadRT) 23 de enero de 2019



Maduro también reiteró sus duros señalamientos contra Lenín Moreno, a quien tildó "nazi fascista" y "antibolivariano".



El Gobierno de Moreno tomó medidas tras el femicidio ocurrido la noche del pasado 19 de enero en Ibarra, cuando Diana Carolina, embarazada, fue apuñalada.



El feminicidio provocó una reacción xenófoba contra la comunidad venezolana, que derivó en incidentes que fueron controlados por la Policía.



En ese sentido, Maduro aseguró este miércoles que envió aviones a Ecuador para apoyar en el retorno de los ciudadanos venezolanos que desean hacerlo, a los que dijo espera recibir "con los brazos abiertos".